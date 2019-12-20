Экономика

12:31 20.12.2019

Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата Газпромом $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража - источник в российской делегации

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Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата Газпромом $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража - источник в российской делегации

Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд, присужденных "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации.

"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", - подчеркнул он.

В четверг на ежегодной пресс-конференции Путин так прокомментировал решение Стокгольмского арбитража, присудившего "Газпрому" выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд: "Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический". Президент отмечал, что РФ будет исходить из решения суда и искать приемлемого решения для всех, в том числе и для Украины, сохраняя транзит газа через страну, несмотря на строительство "Северного потока" (один и два) и "Турецкого потока". "Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт", - говорил Путин.

При этом глава российского государства напомнил о долге Украины перед Россией в размере $3 млрд. "Часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги - 3 миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется", - сказал он. Президент РФ также напомнил, что Россия готова поставлять Украине газ напрямую (Украина с 2015 года не закупает российский газ, беря его в Европе с помощью виртуального реверса), что будет на 20-25% дешевле, чем закупает Украина сейчас.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях. "Нафтогаз" уже заявил, что готов рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет этой суммы.

Теги: #нафтогаз #газ #переговоры #газпром
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