Экономика

12:21 20.12.2019

Кабмин назначил советника министра инфраструктуры Журавлева и экс-депутата Лещенко членами набсовета "Укрзализныци"

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Кабмин назначил советника министра инфраструктуры Журавлева и экс-депутата Лещенко членами набсовета "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Даниэля Билака и Константина Марьевича как представителей государства.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 1309 от 18 декабря 2019 года, обнародованном на сайте правительства.

Согласно тексту распоряжения, вместо Билака и Марьевича представлять государство в набсовете "Укрзализныци" будут советник министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия Олег Журавлев и экс-нардеп от "БПП", журналист Сергей Лещенко.

Правительство уполномочило государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака подписать гражданско-правовые договора с будущими членами набсовета.

В настоящее время в состав набсовета "Укрзализныци" входят четыре независимых члена: экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер (глава набсовета), старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Кун и Матье Андреас, до недавнего времени бывший старшим советником австрийской нефтяной компании OMV.

В качестве представителя государства после увольнения Билака и Марьевича в набсовете "Укрзализныци" остался президент Украинской академии корпоративного управления Адомас Аудицкас.

Теги: #укрзализныця #кадры #кабмин
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