Минфин контролирует недовыполнение бюджета по доходам – глава министерства
Министерство финансов полностью контролирует недовыполнение государственного бюджета по доходам, сообщила глава ведомства Оксана Маркарова.
"Это недовыполнение является полностью контролируемым. Оно не требует никаких секвестров... Причины недовыполнения понятны, и мы принимаем меры, которые позволят профинансировать все расходы", – сказала министр в ходе часа вопроса к правительству в пятницу.
Она подчеркнула, что все защищенные расходы будут профинансированы.