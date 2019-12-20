Экономика

11:36 20.12.2019

Минфин контролирует недовыполнение бюджета по доходам – глава министерства

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Минфин контролирует недовыполнение бюджета по доходам – глава министерства

 Министерство финансов полностью контролирует недовыполнение государственного бюджета по доходам, сообщила глава ведомства Оксана Маркарова.

"Это недовыполнение является полностью контролируемым. Оно не требует никаких секвестров... Причины недовыполнения понятны, и мы принимаем меры, которые позволят профинансировать все расходы", – сказала министр в ходе часа вопроса к правительству в пятницу.

Она подчеркнула, что все защищенные расходы будут профинансированы.

Теги: #бюджет #маркарова #минфин
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