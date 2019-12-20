Экономика

11:16 20.12.2019

НБУ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн и монеты номиналом 5 грн

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НБУ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн и монеты номиналом 5 грн

 Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн, а также монеты номиналом пять гривень, которые постепенно заменят соответствующие бумажные банкноты, сообщил НБУ на сайте.

Согласно сообщению, на первом этапе Нацбанк планирует ввести в обращение по пять миллионов 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями НБУ в регионах.

При этом граждане смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предыдущими банкнотами соответствующих номиналов, поэтому менять старые банкноты на новые образцы нет необходимости, уточняет регулятор.

Банкноты номиналом пять и 50 грн предыдущих лет выпуска постепенно в результате естественного износа будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами. Со временем количество обновленных банкнот и монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики, говорится в сообщении.

Как отмечает НБУ, введение в обращение обновленной банкноты номиналом 50 грн и монеты номиналом пять гривень - это часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни.

НБУ работал над осовремениванием гривни с 2014 года. Завершение процесса оптимизации банкнотно-монетного ряда гривни запланировано на 2020 год с введением в оборот обновленной банкноты номиналом 200 грн, а также монеты номиналом 10 грн. Благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривни в результате сократится и достигнет оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 коп., 1, 2, 5 и 10 грн) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн).

Теги: #нбу #монеты #банкноты #нацбанк
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