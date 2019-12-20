Минцифры совместно со Startup Grind Kyiv и USAID выбрало 15 стартапов для участия в конференции Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

Министерство цифровой трансформации отобрало 15 технологических стартапов, которые будут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине.

Результаты конкурса, по мнению организаторов, продемонстрировали большой потенциал развития Украины как технологического IT-центра.

"Конкурс дал возможность отобрать наиболее интересные и перспективные украинские стартапы. Опыт программы "Конкурентоспособная экономика Украины" по поддержке украинских стартапов в мировых технологических мероприятиях свидетельствует об заинтересованности иностранных инвесторов, проявляемой к продуктам украинских стартапов", - сообщила журналистам заместитель директора программы КЭУ USAID Олеся Залуских в ходе питчинга в четверг в Киеве.

По итогам конкурса был составлен перечень стартапов-финалистов, которые войдут в украинскую делегацию:

1. Let`s Enhance - улучшение качества изображения с помощью машинного обучения

2. Replay.io - мультиканальная sales-платформа, автоматизирующая контакты с помощью имейлов, звонков и задач;

3. Legal Nodes - глобальный маркетплейс для технологического бизнеса, с помощью которого основатель или юрисконсультант технологической компании может связаться с юристом, наиболее соответствующим юридическим потребностям и финансовым возможностям;

4. Poptop - лидирующий маркетплейс бронирования исполнителей разного рода и локаций для ивентов в режиме реального времени;

5. Delfast – электровелосипеды;

6. Animal ID - сервис по идентификации животных;

7. Kray Technology - дрон, который помогает увеличить урожайность и уменьшить объемы внесения удобрений в агросекторе;

8. Costless - личный помощник при совершении покупок, который помогает принимать разумные решения, экономя средства, время и энергию. Предоставляет агентствам, брендам и ритейлерам аналитику в реальном времени, прогнозы по изменению цен и объемов потребления, информацию о потребительском поведении;

9. AxDraft - помогает составлять юридические документы в 10 раз быстрее, избегать ошибок и повышать эффективность работы юридического отдела на 25%, делегируя часть юридической работы "не-юристам" без рисков;

10. Effa - экологическая зубная щетка, изготовленная из бумаги и дружественных к окружающей среде материалов как "зеленая" альтернатива одноразовым пластиковым щеткам;

11. Pix - рюкзак с поддержкой анимации;

12. Nuka - создает удобный способ ведения записей. Первый продукт - водонепроницаемый вечный блокнот с возможностью очищения листов. Можно полностью синхронизировать с мобильным приложением nuka. Второй продукт - вечный карандаш;

13. CamTouch - комплекс, позволяющий превратить любую плоскую поверхность в интерактивную и управлять ею с помощью лазерной указки или специального стилуса;

14. ActiveChat - сервис для создания виртуальных помощников;

15. ADAM - 3D-биопечать структур органических костей.

Стартапы-победители получат право участия в конференции в США, свой выставочный стенд, промо, PR-поддержку от организаторов и возмещение финансовых затрат на логистику.

За право участия в выставке боролись более 160 украинских стартапов, из которых были выбраны 25 претендентов, представивших свои продукты жюри в ходе Open Call Pitch Event в Киеве вечером 19 декабря.

"Из 160 полученных заявок более 50 стартапов готовы привлекать иностранные инвестиции и выводить свои продукты на новые рынки", - считает Startup Grind Kyiv Chapter Director Екатерина Дегтярь.

По мнению Startup Grind Kyiv Chapter Co-Director Ханны Зенн, украинские стартапы, попавшие в список делегатов, имеют большой потенциал привлечь инвестиции Seed- и A-раундов, найти клиентов среди американских компаний, таких как Facebook, Deloitte, Target, BMW, CISCO, а также партнеров для дальнейшего роста.

Конкурс проводился совместно со Startup Grind Kyiv (официальный представитель международной стартап-экосистемы Startup Grind) при поддержке программы Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины".