Экономика

10:38 20.12.2019

Кабмин увеличил бюджет ФССУ на свыше 1 млрд грн

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Кабмин увеличил бюджет ФССУ на свыше 1 млрд грн

 Правительство на заседании в среду увеличило бюджет Фонда социального страхования Украины (ФССУ) на 2019 год на 1 млрд грн за счет перевыполнения плана по доходам.

Согласно сообщению пресс-службы ФССУ в четверг, расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.

В фонде отметили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.

Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.

Теги: #фссу #бюджет #доходы #кабмин
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