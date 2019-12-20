В правительстве работают над упрощением взаимодействия бизнеса с военкоматами при кадровом администрировании - Дубилет

Министр Кабинета министров Украині Дмитрий Дубилет заявляет, что в правительстве работают над упрощением взаимодействия бизнеса с военкоматами при кадровом администрировании сотрудников.

"Недавно сотрудник крупной западной компании поделился со мной интересными данными - как дорого стоит кадровое администрирование в разных странах Европы. По их подсчетам один сотрудник в Германии им стоит в 40 центов, Венгрии - 60 центов. Сколько стоит украинец? Более 2-х долларов! О чем это говорит? О том, что Украина и здесь проигрывает европейским странам… Откуда берутся эти расходы? Например, много времени у компаний идет на взаимодействие с военкоматами", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, речь идет о том, что по закону крупные компании должны иметь специальных сотрудников, которые ведут учет военнообязанных. Они находятся в постоянной корреспонденции с военкоматами по всей стране, сообщая им о любом изменении статуса своих сотрудников.

"Все эти переписку с военкоматами, конечно, в бумажной форме. Только бумагу, только хардкор", - добавил министр.

В то же время, Дубилет отметил, что проблема не столько в бумажной форме документооборота, сколько в том, что вся информация, которую военкоматы требуют у бизнеса, у государства уже есть.

"Я рассчитываю, что вскоре мы сможем добиться того, что военкоматы не будут мучить бизнес этими запросами. Единственное, где взаимодействие военкоматов и бизнеса можно оставить - это вопрос бронирования (там тоже есть проблемы) и, возможно, каких-то учений», - заявил министр.

Дубилет подчеркнул, что военкоматы, трудовые книжки, больничные и многие другие аспекты должны быть максимально упрощены, чтобы стоимость сопровождения сотрудника была, как в западных странах.