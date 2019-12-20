Кабмин отменил возможность заключать договор о распространении гослотерей, поручил Нацполиции и ГФС принять меры по пресечению их деятельности

Кабинет министров Украины на внеплановом заседании в пятницу принял распоряжение об отмене в лицензионных условиях положений о распространителях лотерей, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях. Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей", - написал он в Телеграмм-канале.

Помимо этого, Кабмин поручил Нацполиции сегодня же начать проверку деятельности всех операторов гослотерей в части соблюдения закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе (ГФС) - организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей".

Как сообщил в Телеграмм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий на закрытом заседании правительства, министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался о закрытии 152 пунктов незаконных игровых автоматов этой ночью и изъятии оборудования на 46 млн грн.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 декабря отправила на доработку в комитет и повторное первое чтение законопроект об урегулировании деятельности в сфере организации и проведении азартных игр 2285-д. Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект 2285. Он предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

Также предлагается установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино – это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – отели от трех звезд.

Народные депутаты подали к нему еще семь альтернативных, среди которых – доработанный проект закона 2285-д под авторством народного депутата Александра Дубинского ("Слуга народа").

Закон о госбюджете на 2020 год предусматривает поступления от лицензий в сфере азартных игр в размере 4,4 млрд грн.