Экономика

10:00 20.12.2019

Цена акций Tesla впервые превысила $400

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Цена акций Tesla впервые превысила $400

 Акции американского производителя электромобилей Tesla Inc. впервые превысили $400, достигнув уровня, более чем вдвое превышающего зафиксированный в июне текущего года минимум.

В ходе торгов в четверг акции компании достигли $406,85, они завершили сессию на уровне $404,04. По итогам сессии 3 июня 2019 года бумаги опустились до минимума 52 недель в $178,97.

Акции Tesla демонстрируют волатильность: 25 июля они упали на 14%, поскольку компания отчиталась о превзошедшем прогнозы убытке во втором квартале, тогда как 24 октября подскочили на 18% в связи с тем, что производитель электрокаров неожиданно получил квартальную прибыль.

Между тем многие инвесторы по-прежнему высказывают опасения по поводу прибыльности Tesla, способности компании наращивать производство и ее финансовых потребностей, пишет The Wall Street Journal.

Аналитики говорят, что недавний рост бумаг Tesla отчасти вызван энтузиазмом в связи с началом производства электромобилей на новом заводе компании в Шанхае, получившем название Gigafactory 3.

В то же время акции компании растут медленнее по сравнению с рынком в целом. С начала 2019 года бумаги Tesla подорожали на 21%, тогда как индекс S&P укрепился на 28%.

Теги: #tesla #акции
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