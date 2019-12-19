Экономика

22:01 19.12.2019

Украина, РФ и ЕК наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта - глава Минэкоэнерго Украины

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Украина, РФ и ЕК наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта - глава Минэкоэнерго Украины

Украина, РФ и Еврокомиссия по результатам прошедших в четверг в Берлине переговоров наработали протокол, который приближает подписанию транзитного контракта, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Мы хорошо сегодня поработали, мы очень качественно отработали окончательный протокол решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров", - сказал он.

По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - добавил Оржель.

Теги: #транзит #рф #украина #газ
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