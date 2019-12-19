"Интерпайп" за 9 мес.-2019 увеличил EBITDA на 45% и выручку на 5% вопреки спаду на мировом трубном рынке

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года получила $200 млн EBITDA, что на 45% превышает показатель за аналогичный период прошлого года за счет высокого спроса на ж/д продукцию на рынках СНГ и Европы.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг на основании обнародованных неаудированных консолидированных финансовых результатах деятельности по стандарту МСФО, глобальный производитель стальных труб и железнодорожной продукции "Интерпайп" улучшил финансовые показатели за 9 месяцев 2019 года.

Выручка компании за отчетный период возросла на 5% – до $863 млн, сумма капитальных инвестиций увеличилась на 8% – до $42 млн, денежные средства составили $219 млн - рост на 67% к началу года.

При этом уточняется, что выручка компании увеличилась за счет роста продаж железнодорожной продукции на 36 – до $297 млн, обеспеченному высоким спросом на рынке СНГ. В то же время выручка от продаж труб снизилась на 7% – до $535 млн, главным образом, из-за падения объемов продаж труб нефтегазового сортамента (OCTG) на 27%.

EBITDA увеличилась, в основном, за счет позитивных результатов ж/д дивизиона: доля железнодорожного дивизиона в общем показателе EBITDA за 9 месяцев 2019 года достигла 61%. Показатель EBITDA железнодорожного сегмента достиг $123 млн (рост почти в 4,5 раза) - такие результаты стали возможны благодаря высокому спросу на ж/д продукцию на рынке СНГ и приостановке в августе действия 34,22%-ной антидемпинговой пошлины на ж/д колеса в Таможенном союзе.

Показатель EBITDA трубного дивизиона увеличился на 2% – до $48 млн. Отрицательно на результатах дивизиона сказался спад бурения в Украине и низкий спрос в других регионах, например, на рынке США. Дополнительным негативным фактором стало окончание срока действия соглашения (Suspension Agreement) о неприменении 7,5%-ной антидемпинговой пошлины в США в отношении труб OCTG в июле 2019 года - эти факторы повлияли как на объемы продаж, так и маржу.

За 9 месяцев 2019 года капинвестиции "Интерпайпа" возросли на 8% – до $42 млн. При этом инвестиции в стратегические проекты увеличились на 19% – до $19 млн, тогда как инвестиции в проекты поддержания основных фондов остались на прошлогоднем уровне и составили $22 млн. Приоритетом компании было расширение мощностей по финишной обработке, нарезке и термообработке труб на "Интерпайп – НТЗ" и "Интерпайп Нико Тьюб", а также инвестиции в линии по производству новых видов колес и осей.

По состоянию на 30 сентября 2019 года баланс денежных средств составил $219 млн, что выше на 67% по сравнению с 31 декабря 2018 года благодаря устойчивому операционному денежному потоку. "Это позволяет нам уверенно преодолеть рыночную волатильность в будущем, сохранять фокус на стратегических инвестициях и оставаться конкурентоспособными в долгосрочной перспективе", – отметил генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе, слова которого приводятся в релизе.

Он указал, что компания за 9 месяцев текущего года увеличила доход и EBITDA, несмотря на всеобщий спад на мировом трубном рынке.

"Мы завершили реструктуризацию долговых обязательств компании и продолжаем инвестировать в современное оборудование по производству труб и колес. Среди приоритетов компании - географическая диверсификация и развитие премиальных продуктов для нефтегазовой и железнодорожной отрасли", - подчеркнул гендиректор.

В прилагаемой к релизу таблице указывается, что "Интерпайп" за 9 мес.-2019 снизил выплавку стали на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 702 тыс. тонн, сократил выпуск труб на 8% – до 477 тыс. тонн, но увеличил производство железнодорожной продукции на 6% – до 153 тыс. тонн.

Как сообщалось, "Интерпайп" в первом полугодии 2019 года получил $125,44 млн EBITDA, что на 37,4% превышает показатель первого полугодия прошлого года.

Ранее в меморандуме о реструктуризации долга "Интерпайп" пояснял, что на финансовые показатели группы в прежние годы существенное влияние оказали неблагоприятные рыночные изменения, вызванные снижением цен на нефть и другие товары, а также произошедшие в последние годы геополитические события в регионе. В период с 2012 по 2016 годы выручка и EBITDA группы сократились на 71% и 85% соответственно, что привело к снижению способности компании погашать долг. В 2013 году группа не выполнила некоторые финансовые обязательства и пропустила запланированные выплаты основного долга в размере $106 млн. Это привело к перекрестным дефолтам по займам группы и началу процесса финансовой реструктуризации.

Как отмечала компания, с тех пор доход и EBITDA восстановились, увеличившись в 2017 году на 59% и 158% соответственно по сравнению с 2016 годом. В 2018 году общая выручка группы выросла на 33,3% – до $1 млрд 74,2 млн, EBITDA – на 31,8%, до $157,6 млн, а чистый убыток сократился на 28,5% – до $48 млн.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".