Экономика

18:52 19.12.2019

Предприниматель Мартынов вышел из совладельцев издательства "Наш формат", намерен заниматься новыми бизнес-проектами

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 Украинский предприниматель Антон Мартынов, в сентябре текущего года присоединившийся к команде Офиса по разработке гуманитарной политики Украины как координатор направления "книги и издательская индустрия", вышел из совладельцев издательства "Наш формат".

"Вот и пришло время мне покинуть компанию и перевернуть страницу книги с разделом "Наш формат 2.0 (2012-2019)". Решение принято. Я продаю свою долю, оставляю руководящую должность и выхожу из совладельцев компании. Это были тяжелые, но невероятно интересные семь лет работы", - написал Мартынов в Facebook.

Он отметил, что на сегодня в активе издательства - почти 600 изданных книг на различные темы совокупным тиражом более 1,5 млн, широкая дистрибуция по всей стране, максимально автоматизированы процессы в логистике, осуществленный рестарт проекта аудиокниг, партнерские B2B проекты с ПриватБанком, "Новой Поштой", Lexus, ICU и другими. В результате компания выросла из нескольких миллионов гривень годового оборота до $2-3 млн.

"Владислав Кириченко основал компанию в 2006 году и доверил мне изменить ее курс в 2013-м. Для нас обоих компания была как ребенок. Однако стратегическая линия должна быть одна. Это сложное решение, мы долго к нему шли и теперь официально - дальше корабль поплывет под командованием ее основателя", - сообщил Мартынов.

При этом он добавил, что намерен заниматься новыми проектами.

"Я отдохну определенное время и буду рассматривать интересные проекты к сотрудничеству, чтобы снова присоединиться к активной работе! У меня есть несколько вариантов развития событий: от собственного бизнеса до нового партнерства - и я пока открыт к переговорам. Буду активно смотреть на проекты в сфере производства или разработки продукта в различных сферах деятельности, с возможностью развития локального рынка и с экспортным потенциалом", - написал Мартынов.

Он пояснил, что параллельно остается внештатным консультантом "Нашего формата" в течение следующего года.

"А также, пока нужен - продолжу консультировать министра Бородянского по вопросам, которыми когда-то успешно занимался Гутенберг, а сейчас Безос", - отметил предприниматель.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 19 декабря единственным владельцем ООО "Наш формат – Интернери" с уставным капиталом 1 тыс. грн является Кириченко.

Издательство "Наш формат" работает на рынке деловой и мировоззренческой литературы, имеет фирменный книжный магазин, интернет-магазин.

В конце августа Антон Мартынов сообщил, что принял предложение Бородянского координировать направление "Книги" в рамках работы над гуманитарной политикой Украины.

Теги: #издательство #политика #мартынов
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