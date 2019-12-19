Экономика

18:17 19.12.2019

Рада приняла закон об урегулировании добычи янтаря

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Рада приняла закон об урегулировании добычи янтаря

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря, который предполагает введение единых разрешений на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участки до 10 га через электронные аукционы ProZorro.

Это решение поддержали 279 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законопроекту, доступ к залежам янтаря будет урегулирован путем установления права земельных сервитутов и определения отдельной статьи 971 Земельного кодекса для проведения разведывательных и добывающих работ на нарушенных землях.

Помимо того документ вводит уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых и административную - за нарушение требований к добыче, а также ужесточает ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь.

Теги: #янтарь #рада #закон
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