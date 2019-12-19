Экономика

17:05 19.12.2019

Госстат ухудшил оценку роста экономики Украины в III кв.-2019 с 4,2% до 4,1%

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Госстат ухудшил оценку роста экономики Украины в III кв.-2019 с 4,2% до 4,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле-сентябре 2019 года составил 4,1% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше – 4,6%, а в первом ниже – 2,5%.

Такие обновленные, но все еще предварительные данные сообщил Госстат в четверг.

При этом Госстат указал, что по отношению ко второму кварталу реальный ВВП страны в третьем квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 0,6%, а номинальный ВВП составил 1105,5 млрд грн, или 26,29 тыс. грн на человека.

В середине ноября ведомство оперативно оценило рост экономики Украины в третьем квартале 2019 года в 4,2% к третьему кварталу 2018 года и 0,7% - ко второму кварталу текущего года.

Госстат отметил, что уточненные данные будут обнародованы в марте 2020 года, а окончательные – в марте 2021 года.

Как сообщалось, Нацбанк Украины в конце октября этого года улучшил макропрогноз на 2019-2021 годы: оценка реального роста экономики в текущем году повышена с 3% до 3,5%, в следующем – с 3,2% до 3,5%, в 2021 году – с 3,7% до 4%.

Теги: #прогноз #украина #ввп
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