"Нова Пошта": количество пользователей мобильного приложения выросло за год на 30%, бизнес-кабинета - на 35%

Количество активных пользователей мобильного приложения "Нова Пошта" в 2019 году выросло на 30%, бизнес кабинета - на 35%.

"С января по декабрь клиенты компании оформили в мобильном приложении 18,3 млн экспресс-накладных, еще 2,5 млн - в бизнес-кабинете. По сравнению с оформлением в отделении, онлайн-инструменты ускоряют обслуживание в 2,5-4 раза", - отмечается в сообщении на сайте компании.

При этом за год количество активных пользователей мобильного приложения компании выросло на 30% - до 2,8 млн человек.

Согласно релизу, бизнес-кабинет компании рассчитан на предпринимателей, которые делают много отправок, позволяет оформлять и оплачивать отправления по Украине и за рубеж, формировать отчетность и получать бонус-скидки.

"С начала года количество пользователей бизнес-кабинета увеличилось на 35%", - отмечают в "Нова Пошта".

Кроме того, с целью ускорения обслуживания клиентов "Нова Пошта" с осени 2019 года также начала устанавливать в отделениях зоны самообслуживания, где клиент может самостоятельно оформить посылку: упаковать, создать экспресс-накладную, оплатить с помощью мобильного приложения и оставить для дальнейшей отправки.

"Такие зоны функционируют уже в более 900 отделениях "Нова Пошта" по всей Украине. Сервис самообслуживания пользуется наибольшей популярностью в отделениях Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Запорожья. В среднем в этих зонах клиенты оформляют более 1,5 млн экспресс-накладных в месяц",- говорится в сообщении.

С момента установки первых зон самообслуживания здесь было оформлено более 4,3 млн посылок, уточнили в компании.

Как сообщалось, "Нова Пошта" поэтапно переводит свои отделения на работу с бумагой вторичной переработки вместо пенопласта для заполнения пустот в упаковке.

Группа компаний "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. При этом в 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.