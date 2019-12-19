Экономика

14:23 19.12.2019

МК "Запорожсталь" за 7 лет направил на экомодернизацию 11 млрд грн и признан "Лидером эко-инвестиций"

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МК "Запорожсталь" за 7 лет направил на экомодернизацию 11 млрд грн и признан "Лидером эко-инвестиций"

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, признан "Лидером эко-инвестиций" всеукраинского рейтинга "Экотрансформация-2019" за реализацию инвестиционной программы экологической модернизации производства за последние 7 лет.

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, 16 декабря текущего года в Киеве состоялся всеукраинский бизнес-форум "Экотрансформация-2019" предприятий и компаний, внедряющих в производство проекты для снижения негативного влияния на окружающую среду, на котором "Запорожсталь" получила высшую награду в номинации "Лидер эко-инвестиций-2019". 

При этом уточняется, что с 2012 года "Запорожсталь" инвестировал в экологическую модернизацию производства около 11 млрд грн зеленых инвестиций. В частности, МК "Запорожсталь" полностью модернизовал аглофабрику, оснастив каждую из шести агломашин комбината современными рукавными фильтрами и системой онлайн-мониторинга выбросов отходящих газов и пыли. Это решение позволило сократить выбросы пыли на 90%, серы – на 50%. Также три из четырех доменных печей в процессе комплексных реконструкций получили эффективные аспирационные установки, которые обеспечивают очистку отходящих газов от пыли до 20 мг на кубометр.

 Единственная в Украине высокотехнологичная линия травления холодного проката работает полностью замкнутым циклом, что исключает сброс от прокатного передела нейтрализованных вод в Днепр. Кроме того, комбинат построил новые вентиляторные градирни, которые позволяют снизить забор и, как следствие, – сброс вод в Днепр и обеспечивать оборотный цикл предприятия охлажденной водой. Новый комплекс по перехвату ливневых вод "Запорожстали", запущенный в эксплуатацию в 2019 году, позволяет сократить сброс 5 млн куб. м сточных вод, которые ранее сбрасывались в Днепр, и направлять их обратно в производство.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #инвестиции #запорожсталь #экология
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