Экономика

14:20 19.12.2019

НБУ обвинил главу Совета центробанка в политической мотивированности, Данилишин в ответ обвинил центробанк в коррупции

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НБУ обвинил главу Совета центробанка в политической мотивированности, Данилишин в ответ обвинил центробанк в коррупции

Национальный банк Украины(НБУ) обвинил отдельных членов Совета НБУ в политической мотивированности, а глава Совета НБУ Богдан Данилишин в ответ заявил, что критика Совета является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в НБУ.

Как сообщила пресс-служба центробанка со ссылкой на председателя НБУ и члена Совета НБУ Якова Смолия в Facebook, непоследовательность Совета НБУ в стратегических документах и решениях, которые она принимает на фоне отсутствия единства в коллегиальном органе, вызывает немало вопросов. "Почему выводы, которые фигурируют в решениях Совета НБУ, не соответствуют стратегическим приоритетам, которые тот же Совет устанавливает для НБУ? Почему часть Совета НБУ настойчиво "проталкивает" в решение коллегиального органа оценочные суждения вместо обсуждения их во время профессиональных экономических дискуссий? Почему Совет НБУ игнорирует долгосрочный эффект, который политика НБУ имеет на экономику, и фокусируется на краткосрочных последствиях вопреки экономической логике? Я вижу только один ответ на все три вопроса - политическая мотивированность отдельных членов Совета НБУ", - заявил Смолий.

Глава Совета Богдан Данилишин в ответ заявил в Facebook, что публичная активность правления НБУ по дискредитации Совета НБУ является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в НБУ, которые расследуются правоохранительными органами.

"…Аномальная публичная активность правления по дискредитации Совета НБУ, которую вы сейчас наблюдаете, - это не просто плохие отношения "между Смолием и Данилишиным", или борьба за то, чтобы Совет НБУ в конце концов стал влиять на стратегические аспекты работы НБУ, как это и предусмотрено законом, а это попытка дискредитировать председателя Совета НБУ и наших отдельных членов до того, как информация о причастности отдельных членов правления НБУ к возможным фактам коррупции, в том числе - политической, станет публичной", - написал он.

Данилишин отметил, что меньшинство членов в Совете, которые поддерживают позицию правления НБУ и опубликовали написанные "под копирку" отдельные мысли, которые появились на сайте НБУ ранее, чем решение Совета НБУ, вместе с главой правления НБУ являются фигурантами ряда уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами, и спецрасследований Верховной Рады. Так, в частности, член Совета Виктор Козюк является фигурантом специального расследования Верховной Рады Украины по законности его избрания на эту должность в связи с нарушением процедур избрания и возможных фактов фальсификации.

Теги: #данилишин #нбу #смолий #нацбанк
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