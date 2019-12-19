Законопроект о реструктуризации "зеленого" тарифа позволит Украине избежать инвестиционных арбитражей – юристы

Законопроект о реструктуризации "зеленого" тарифа (№2543) позволит Украине избежать инвестиционных арбитражей и даст ход строительству новых станций, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Законопроект №2543 – это своего рода компромисс, который позволит снизить финансовую нагрузку на гарантированного покупателя как за счет существующих станций, так и за счет будущих. В то же время он даст ход строительству новых станций, поскольку снижение тарифа компенсируется продлением его срока действия", - считает управляющий партнер юридической фирмы Integrites Алексей Фелив.

По его словам, большинство девелоперов, особенно иностранных, позитивно восприняли законопроект.

"Они считают его сбалансированным предложением, которое учитывает интересы государства, потребителей и инвесторов в "зеленую" энергетику. Это дает основания ожидать, что несмотря на предложенное уменьшение тарифа Украина избежит инвестиционных арбитражей, как это было во многих странах, которые ретроспективно пересматривали правила господдержки "зеленой" энергетики и где впоследствии инвестиции в сектор были заморожены на десятилетия", - сказал юрист.

Фелив отметил, что развитие "зеленой" энергетики для Украины – не только и не столько вопрос потребления экологически чистой электроэнергии, сколько национальной безопасности.

"В следующие 5-15 лет многие существующие мощности в атомной и угольной генерации будут постепенно выводить из эксплуатации. Единственной быстрой и дешевой альтернативой будет именно "зеленая" генерация, поэтому взвешенный подход к развитию сектора должен быть в числе других приоритетных вопросов национальной безопасности Украины", - сказал он.

В свою очередь руководитель практики энергетики и природных ресурсов юридической компании Arzinger Ярослав Чекер отметил, что законопроект №2543 поддерживает значительная часть инвесторов в альтернативную энергетику в Украине, и он является более приемлемым для инвестора, чем некоторые другие законопроекты. В частности, в настоящее время инвесторы, которые заключили договоры купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу (также известные как pre-PPA) до 31 декабря 2019 и ввели солнечные объекты в эксплуатацию в течение двух лет с даты заключения указанных договоров и ветровые объекты в течение трех лет, могут получить "зеленый" тариф и быть освобожденными от системы аукционов.

Вместе с тем законопроект 2543 предлагает значительно сократить вышеуказанные сроки для введения в эксплуатацию станций: до 1 апреля 2020 года включительно - для солнечных электростанций, до 31 декабря 2020 включительно - для ветровых электростанций.

"Поскольку январь и февраль 2020 года являются зимними месяцами, а строительство солнечных парков на промерзшей земле является технически сложным и дорогим, многие инвесторы в солнечную энергетику считают такой срок невозможным и необоснованным. В случае же, если солнечные панели еще не закуплены и не завезены в Украину, возможность ввода в эксплуатацию солнечной станции в такой срок выглядит совсем призрачной", - сказал он, подчеркнув при этом и сложности реализации проектов в ветроэнергетике, где средний срок реализации проектов составляет 1,5-2 года.

В то же время для инвесторов, которые согласятся на реструктуризацию договоров купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу, предусмотрен более длительный срок для введения в эксплуатацию: для солнечных электростанций - до 30 сентября 2020 включительно, для ветровых - до 30 июня 2022 включительно.

"Таким образом, для многих инвесторов реструктуризация будет единственным возможным способом завершения проекта, хотя для солнечных проектов срок все равно остается достаточно жестким. Простым языком - государство предлагает инвесторам в альтернативную энергетику добровольно согласиться на снижение "зеленого" тарифа в обмен на продление его действия", - сказал Чекер.

Вместе с тем юрист отметил проблему финансирования проектов по "зеленой" энергетике.

"Поскольку большинство построенных проектов и проектов, которые собираются строить, объекты альтернативной энергетики привлекают долговое финансирование или рефинансирование в украинских (в частности в очень активных в этом секторе Укргазбанке и Сбербанке) и международных банках, было бы важно услышать мнение банков и их официальную позицию относительно того, согласятся ли они реструктурировать выданные кредиты в соответствии с изменившимися условиями выплаты "зеленого" тарифа", - сказал он.

Как сообщалось, группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". Инициаторами проекта закона выступили Людмила Буймистер, Дмитрий Наталуха (оба – фракция "Слуга народа"), Сергей Тарута (фракция "Батькивщина"), Леся Василенко (фракция "Голос"), Максим Ефимов (самовыдвиженец).

Добровольная реструктуризация "зеленых" тарифов (з/т) предлагается для проектов, введенных в эксплуатацию с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года, а также для объектов по подписанным до 31 декабря 2019 года пре-РРА, при условии введения в эксплуатацию СЭС до 30 сентября 2020 года, а ВЭС – до 30 июня 2022 года.

Авторы предлагают для объектов, которые пошли на добровольную реструктуризацию действие з/т в течение 15 лет с момента их ввода в эксплуатацию. При таком сценарии тариф для действующих ветроэлектростанций (ВЭС) снижается на 5%, для ВЭС, которые вводятся в эксплуатацию в 2020-2022 гг. – на 7,5%. Снижение з/т для действующих СЭС предусмотрено на уровне 10%, для будущих СЭС – на 15%.

Нынешние тарифы и сроки их действия могут быть сохранены для ВИЭ-объектов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2020 года, объектов мощностью до 1 МВт, которые будут запущены после 1 января. Кроме того, изменение тарифов не распространяется на подписанные до 31 декабря 2019 года pre-РРА при условии ввода в эксплуатацию СЭС – до 1 апреля 2020 года, ВЭС – до 31 декабря 2020 года, других видов станций – в течение трех лет с момента подписания pre-РРА.

До этого, Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложило участникам рынка возобновляемой энергии добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа на условиях его снижения на 17% для действующих солнечных электростанций станций (СЭС) и на 10% - для ветроэлектростанций (ВЭС) с продлением срока выплат тарифа на пять лет. Для проектов, которые планируются к реализации в рамках подписанных pre-PPA (договоров купли-продажи э/э по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов), предлагается реструктуризация в виде 15% снижения "зеленого" тарифа для СЭС и 10% снижения для ВЭС.

Инвесторы в СЭС, которые подписали pre-PPA и еще не ввели свои объекты в эксплуатацию, при желании получать действующий тариф должны закончить свои проекты до 1 апреля 2020 года, инвесторы в ВЭС – до конца следующего года. Данный законопроект пока не зарегистрирован в Раде.

13 декабря, накануне рассмотрения комитетом проекта закона №2543 Минэкоэнерго заявило, что выступает категорически против предложенного депутатами сценария реструктуризации, поскольку он не решает проблем с финансированием альтернативной энергетики и может ухудшить ситуацию.