ГК "Аскания" вышла на рынок электроэнергии и природного газа

Многопрофильный украинский холдинг "Аскания" вышел на рынок электроэнергии и природного газа, создав компанию "Аскания Энерджи" с целью обеспечения энергоресурсами коммерческих потребителей, сообщил основатель и акционер холдинга Валерий Горбань.

"К открытию данного направления в бизнесе нас подтолкнули опасения относительно значительного повышения тарифов на электроэнергию после запуска новой модели рынка. При открытии рынка мы прогнозировали рост стоимости электроэнергии для предприятий на 20-25%. По факту после 1 июля цена взлетела на 40-50%. Наша группа потребляет большое количество электроэнергии - это колоссальные затраты. Но понимание рынка дает возможность частично компенсировать эти потери", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Горбаня, на сегодня компания поставляет клиентам порядка 17 млн кВт*час электроэнергии ежемесячно, а готовиться к выходу в новый для себя сегмент начала еще в начале 2018 года.

"В последние годы мы наблюдали за процессом постепенной либерализации энергетического рынка Украины. Создание достаточно свободного рынка природного газа в 2016-2017 гг. позволило нам диверсифицировать поставки этого ресурса, наработать экспертизу в этом сегменте и начать поставлять газ", - отметил основатель холдинга.

"Аскания Энерджи" входит в группу компаний "Аскания", которая объединяет 12 компаний. Среди направлений деятельности - импорт, производство и дистрибуция продуктов питания, переработка и экспорт меда – "Аскания-Пак", выращивание роз – "Аскания-Флора", производство безалкогольных напитков – "Квас Бевериджиз", предоставление логистических услуг, поставка электроэнергии, производство стрелкового оружия, услуги охраны и обучения сотрудников служб безопасности частных и государственных структур.

Группа имеет филиалы по всей Украине и офисы в Берлине (Германия) и Гуанчжоу (Китай). Общее количество сотрудников группы "Аскания" - более 2,5 тыс. чел.