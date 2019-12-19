Экономика

11:09 19.12.2019

Энергосообщество выступит медиатором в споре между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго

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Энергосообщество выступит медиатором в споре между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго

Энергосообщество зарегистрировало спор Минэкоэнерго с Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством (ЕУЭА) в связи с грядущими изменениями в существующей системе гарантированных "зеленых" тарифов (Feed-in-Tariff, FIT) в Украине, мерах по стабилизации и возможных решениях кризиса украинского сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ).

"Центр по разрешению споров и переговорам Секретариата Энергетического сообщества призван помочь властям и заинтересованным сторонам в разработке оптимального решения для сектора ВИЭ", – отмечается в сообщении на сайте Энергосообщества.

В релизе указывается, что в настоящее время формально и неформально обсуждается несколько законопроектов, предназначенных для замены или изменения существующего законодательства.

Как сообщалось, Минэкоэнерго в ноябре 2019 года создало рабочую группу для поиска решения проблемы в секторе ВИЭ, в том числе модели реструктуризации тарифа, однако, по данным агентства "Интерфакс-Украина", ее работа зашла в тупик.

В Раде в начале декабря был зарегистрирован законопроект №2543 об улучшении инвестклимата в сфере ВИЭ, авторами которого выступили Людмила Буймистер, Дмитрий Наталуха (оба – фракция "Слуга народа"), Сергей Тарута (фракция "Батькивщина"), Леся Василенко (фракция "Голос"), Максим Ефимов (самовыдвиженец). Законопроект, в частности, предлагает добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов (максимум на 15%) с одновременным продолжением сроков их выплат и сокращение сроков предварительных договоров. Документ поддержан отраслью.

Однако Минэкоэнерго заявило, что выступает категорически против предложенного депутатами сценария реструктуризации, поскольку он, по мнению ведомства, не решает проблем с финансированием альтернативной энергетики и может ухудшить ситуацию.

О необходимости более жестких условий реструктуризации заявила и Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ). Регулятор также предложил предусмотреть возможность передачи в собственность государства объектов ВИЭ с получением за них возмещения, которую часть инвесторов расценили как принудительную национализацию.

Теги: #виэ #минэкоэнерго #энергетика
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