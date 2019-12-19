Экономика

11:05 19.12.2019

"ДТЭК Киевские электросети" с начала 2019 г установил киевлянам около 20 тыс. смарт-счетчиков

2 мин читать
"ДТЭК Киевские электросети" с начала 2019 г установил киевлянам около 20 тыс. смарт-счетчиков

Оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети" с начала 2019 года установил в домах киевлян почти 20 тыс. "умных" счетчиков, инвестировав в проект Smart Grids 20 млн грн.

Как сообщила пресс-служба компании, благодаря смарт-счетчикам клиенты могут экономить 50% на оплате за электроэнергию в ночное время. При этом отпадает необходимость в передаче показаний потребления.

Как отмечается, счетчики устанавливались бесплатно, поскольку средства на эти цели предусмотрены инвестиционной программой компании, утвержденной в начале года.

"Всего в Киеве установлено 168 тыс. смарт-счетчиков. Вскоре начнем обрабатывать дополнительную информацию с "умных" счетчиков. Это позволит увидеть, когда произошла авария и клиент нуждается в помощи аварийной бригады", - цитирует пресс-служба гендиректора "ДТЭК Киевские электросети" Мариса Куницкиса.

В компании отметили, что внедрение цифровых технологий в работе операторов системы распределения дают возможность энергетикам работать на опережение. Подобные цифровые smart-комплексы самостоятельно анализируют данные работы всей энергосистемы (счетчиков, состояния работы оборудования и многое другое), указывают на ее слабые места и мгновенно принимают решения о схемах энергоснабжения в случае нештатных ситуаций. Все это в комплексе позволяет существенно повысить безопасность и стабильность энергоснабжения и свести к минимуму аварийность, быстро видеть и даже предвидеть возможные аварии и оперативно их ликвидировать.

В операционный холдинг "ДТЭК Сети", созданный в 2018 году, входят пять предприятий - "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #киев #счетчики #дтэк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:28 19.12.2019
В ночь на 1 января общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше

В ночь на 1 января общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше

03:38 19.12.2019
В 2019 году более 1 млн киевлян воспользовались услугами ЦПАУ

В 2019 году более 1 млн киевлян воспользовались услугами ЦПАУ

15:18 18.12.2019
Предпраздничные выходные в Киеве: куда пойти в столице и что показать гостям?

Предпраздничные выходные в Киеве: куда пойти в столице и что показать гостям?

13:33 18.12.2019
Конфликт со стрельбой произошел между строителями и коммунальщиками в Чабанах из-за грязных колес

Конфликт со стрельбой произошел между строителями и коммунальщиками в Чабанах из-за грязных колес

12:36 18.12.2019
Центр экстренной медпомощи Киева закупил оборудование для непрямого массажа сердца

Центр экстренной медпомощи Киева закупил оборудование для непрямого массажа сердца

22:08 17.12.2019
Правоохранители готовят объявление подозрения трем участникам акции под Радой

Правоохранители готовят объявление подозрения трем участникам акции под Радой

20:19 17.12.2019
Всех задержанных после столкновений под Радой отпустили – Билецкий

Всех задержанных после столкновений под Радой отпустили – Билецкий

19:00 17.12.2019
На мосту им. Патона из-за проседания покрытия ограничат движение до утра 23 декабря

На мосту им. Патона из-за проседания покрытия ограничат движение до утра 23 декабря

12:33 17.12.2019
В Киеве сообщили о подозрении депутату облсовета и его подельникам, которые вымогали у предпринимателей $860 тыс

В Киеве сообщили о подозрении депутату облсовета и его подельникам, которые вымогали у предпринимателей $860 тыс

19:33 16.12.2019
Во вторник в Киеве ограничат движение транспорта в центре из-за массовых акций

Во вторник в Киеве ограничат движение транспорта в центре из-за массовых акций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Энергосообщество выступит медиатором в споре между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго

Минфин по поручению премьера Украины временно приостанавливает выплаты по незащищенным статьям

ЕК надеется на прорыв в газовых консультациях в Берлине - Шефчович

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 января составят около 19 млрд куб. м и позволят пройти зиму даже без импорта

"Газпром" подтвердил участие в 3-сторонних переговорах в Берлине 19 декабря – источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Сервис по доставке еды UberEats заработал в Одессе

Энергосообщество выступит медиатором в споре между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго

Минфин по поручению премьера Украины временно приостанавливает выплаты по незащищенным статьям

ЕК надеется на прорыв в газовых консультациях в Берлине - Шефчович

Слияние PSA Group и FCA позволит расширить дилерскую сеть в Украине, укрепит позиции брендов FCA – глава Auto-Consulting

Оператор ГТС Украины ожидает подписания операторского соглашения с Молдовой на днях, готов к работе с 1 января

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 января составят около 19 млрд куб. м и позволят пройти зиму даже без импорта

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 января составят около 19 млрд куб. м и позволят пройти зиму даже без импорта – глава ОГТСУ

"Газпром" подтвердил участие в 3-сторонних переговорах в Берлине 19 декабря – источник

"Нафтогаз Украины" в 2020г из-за анбандлинга потеряет 13 млрд грн чистой прибыли, но останется прибыльным – проект финплана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА