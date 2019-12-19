"ДТЭК Киевские электросети" с начала 2019 г установил киевлянам около 20 тыс. смарт-счетчиков

Оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети" с начала 2019 года установил в домах киевлян почти 20 тыс. "умных" счетчиков, инвестировав в проект Smart Grids 20 млн грн.

Как сообщила пресс-служба компании, благодаря смарт-счетчикам клиенты могут экономить 50% на оплате за электроэнергию в ночное время. При этом отпадает необходимость в передаче показаний потребления.

Как отмечается, счетчики устанавливались бесплатно, поскольку средства на эти цели предусмотрены инвестиционной программой компании, утвержденной в начале года.

"Всего в Киеве установлено 168 тыс. смарт-счетчиков. Вскоре начнем обрабатывать дополнительную информацию с "умных" счетчиков. Это позволит увидеть, когда произошла авария и клиент нуждается в помощи аварийной бригады", - цитирует пресс-служба гендиректора "ДТЭК Киевские электросети" Мариса Куницкиса.

В компании отметили, что внедрение цифровых технологий в работе операторов системы распределения дают возможность энергетикам работать на опережение. Подобные цифровые smart-комплексы самостоятельно анализируют данные работы всей энергосистемы (счетчиков, состояния работы оборудования и многое другое), указывают на ее слабые места и мгновенно принимают решения о схемах энергоснабжения в случае нештатных ситуаций. Все это в комплексе позволяет существенно повысить безопасность и стабильность энергоснабжения и свести к минимуму аварийность, быстро видеть и даже предвидеть возможные аварии и оперативно их ликвидировать.

В операционный холдинг "ДТЭК Сети", созданный в 2018 году, входят пять предприятий - "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.