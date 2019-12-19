Экономика

10:56 19.12.2019

Минфин по поручению премьера Украины временно приостанавливает выплаты по незащищенным статьям

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Минфин по поручению премьера Украины временно приостанавливает выплаты по незащищенным статьям

Премьер-министр Алексей Гончарук с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета поручил Минфину временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей.

"Главным распорядителям средств государственного бюджета: Подать Минфину и Казначейству информацию об объемах бюджетных ассигнований по бюджетным программам, которые не будут освоены до конца бюджетного периода", – говорится также в поручении премьера по итогам проведенного им 17 декабря совещания, копия которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

В свою очередь, Минфин на своем сайте сообщил, что проводит взвешенную фискальную политику и принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления.

В ее рамках Казначейство своевременно и в полном объеме финансирует защищенные статьи расходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи), а также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования, отмечает ведомство.

"Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года вследствие более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривни, более медленного роста импорта и падения производства табачных изделий", – говорится в сообщении Минфина.

"(Это) не секвестр. Вопрос расходов последних восьми дней и, как всегда, вала "предоплат", – прокомментировала ситуацию министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

Теги: #бюджет #гончарук #выплаты #минфин
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