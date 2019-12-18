Экономика

18:50 18.12.2019

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 января составят около 19 млрд куб. м и позволят пройти зиму даже без импорта – глава ОГТСУ

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Запасы газа в ПХГ Украины на 1 января составят около 19 млрд куб. м и позволят пройти зиму даже без импорта – глава ОГТСУ

Объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины на начало 2020 года составит около 19 млрд куб. м, прогнозирует генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Этого вполне хватит, чтобы пройти зиму даже без любого импорта, только на собственных ресурсах", – сказал он в ходе отчета о реализации плана анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в Киеве в среду.

Макогон подчеркнул, что новый оператор сможет с 1 января обеспечить работу ГТС в случае отсутствия транзита и, помимо накопления больших запасов, для этого была проделана большая работа еще до анбандлинга на уровне "Укртрансгаза", в том числе реконструкция газоперекачивающих станций и линейной части.

Как сообщалось, Украина с 1 ноября по 14 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в ПХГ на 9,3%, или на 2,02 млрд куб. м, – до 19,77 млрд куб. м.

Отбор из ПХГ Украины, в частности 14 декабря, составил 66,3 млн куб. м при импорте 10 млн куб. м и внутренней добыче 56,5 млн куб. м.

Теги: #газ #запасы
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