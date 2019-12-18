Экономика

18:46 18.12.2019

Только подняв зарплаты, мы сможем побороть проблему оттока профессиональных строителей - Вавриш

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Отток профессиональных строителей, который наблюдается в Украине в последние годы, является большой проблемой для строительного бизнеса, которую можно решить только путем повышения социальной и финансовой защиты работников. Об этом во время интервью журналу «Час перших» заявил украинский девелопер и владелец компании SAGA Development Андрей Вавриш.

"Это большая проблема. Качественный профессиональный персонал, особенно из числа рабочих профессий, выезжает за границу. Многие оттуда возвращается, но качественные исполнители – очень редко. Самый большой вызов сегодня – это низкий уровень правовой и финансовой защиты взаимоотношений между застройщиками и исполнителями работ. Мы должны уменьшить возможность вмешательства государства и одновременно повысить дисциплину взаимоотношений между работодателем и работником ", – считает девелопер.

Он также отметил, что для возвращения людей из-за рубежа, государству необходимо побороть практику неофициального трудоустройства, которая существует в стране, а также реформировать систему профессионально-технических учебных заведений, чтобы последние могли готовить профессиональных молодых специалистов.

"Если бы мы начали системно бороться с так называемым неофициальным трудоустройством, это повысило бы качество строительных работ и уровень безопасности на объектах. Должен признать, что основным условием возвращения специалистов является размер оплаты, который сможет достойно конкурировать с европейской предложением. С другой стороны, мы имеем уничтоженную систему подготовки персонала. Сегодня официальная система обучения строителей работает все хуже и хуже", – отметил Вавриш.

Он также добавил, что сейчас большинство рабочих на объектах – это самоучки, и поэтому в Украине культура работ значительно ниже, по сравнению с Европой.

"Но если приравнять условия труда украинского строителя к европейскому уровню, предоставить гарантированные права, социальную защиту, мы достигнем того, что люди начнут осваивать строительные профессии в том количестве, которое необходимо отрасли", – подытожил Андрей Вавриш.

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Интерфакс-Украина
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