"Нафтогаз Украины" в 2020г из-за анбандлинга потеряет 13 млрд грн чистой прибыли, но останется прибыльным – проект финплана

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" 17 декабря утвердил проект финансового плана группы на 2020 год, который основан на выделении из ее состава бизнеса по транзиту газа, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев на отчете компании по реализации плана анбандлинга в среду в Киеве.

"Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК "Нафтогаз Украины" при существующих правилах работы рынка для нас как для группы будет означать примерно "минус" 13 млрд грн чистой прибыли следующего года. Негативный эффект для ликвидности немного больше", – сказал руководитель "Нафтогаза".

Он уточнил, что финплан предусматривает определенные продажи активов, поэтому непосредственный негативный финансовый эффект от анбандлинга больше, однако, несмотря на это, группа останется прибыльной.

"Группа "Нафтогаз" должна в следующем году продемонстрировать прибыльную деятельность, согласно финплану", – подчеркнул Коболев.

Он также отметил, что подземные хранилища газа и соответствующий бизнес в обозримом будущем будут оставаться в группе "Нафтогаза". "Мы пока не видим возможности его (бизнеса ПХГ – ИФ) выделения", – отметил глава НАК, добавив: одним из условий появления потенциального нового оператора хранилищ должно быть наличие у него минимум 5 млрд куб. м природного газа.

Коболев также уточнил, что в процессе анбандлинга все связанные с транзитным бизнесом долги как перед группой, так и претензии к ней со стороны групп Дмитрия Фирташа, "Приват", "УкрГазЭнерго", остаются в старой структуре, тогда как новый оператор газотранспортной системы – это "чистая" компания, как и было задумано.

Как сообщалось, "Нафтогаз" по итогам первого полугодия 2019 году увеличил чистую прибыль к аналогичному периоду 2018 года на 81,6% – до 24,7 млрд грн, сократив выручку на 0,9% – до 130,94 млрд грн.