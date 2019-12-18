Экономика

17:14 18.12.2019

ЕБРР предоставит EUR10 млн украинскому производителю кормов "Кормотех" на строительство завода в Литве

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ЕБРР предоставит EUR10 млн украинскому производителю кормов "Кормотех" на строительство завода в Литве

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление крупному украинскому производителю кормов для домашних животных ООО "Кормотех" (Львовская обл.) кредита на сумму EUR10 млн на строительство нового завода в Литве.

Согласно пресс-релизу ЕБРР в среду, это финансирование является частью более широкой инвестиционной программы, включающей в себя строительство нового завода в Литве и расширение деятельности группы в Украине.

"Целью данной программы расширения является удовлетворение растущего внутреннего спроса, а также географическая диверсификация продаж со стратегической целью стать одной из ведущих компаний по производству кормов для домашних животных в мире. Строительством завода в Литве "Кормотех" создаст новую базу на общем рынке ЕС и обеспечит себе лучший доступ в страны ЕС, а также на более отдаленные экспортные рынки в таких регионах, как Латинская Америка", - отмечает банк.

Прединвестиционный юридический анализ этого проекта частично финансируется из Общего фонда технического сотрудничества Японии и ЕБРР.

В рамках проекта "Кормотех" также поддержит расширение специализированного ветеринарного обучения по всей Украине с целью улучшения возможностей трудоустройства для молодых профессионалов из отдаленных регионов.

Как сообщалось, "Кормотех" в 2018 году начал строительство завода по производству кормов в Литве. Плановые мощности - 5 тыс. тонн мокрых кормов в год.

"Кормотех" экспортирует продукцию в 25 стран, в том числе во Францию, Эстонию, Нидерланды, Словению, Польшу. Мощности предприятия включают два завода по изготовлению сухих и влажных кормов во Львовской области. Компания производит продукты для кошек и собак под собственными брендами Optimeal, "Клуб 4 лапы" (ТМ "Мяу!" и "Гав!") и по направлению private label.

Конечными бенефициарами "Кормотех" являются Елена и Ростислав Вовк.

По информации ЕБРР, "Кормотех" является одним из трех крупнейших производителей кормов для домашних животных в Украине.

Теги: #ебрр #кормотех #литва
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