Экономика

20:20 17.12.2019

Переговоры о транзите газа в случае провала сейчас могут возобновиться в апреле-мае – Коболев

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Переговоры о транзите газа в случае провала сейчас могут возобновиться в апреле-мае – Коболев

Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года остается по прежнему большой, однако дискуссия на этот счет при таком варианте событий может возобновиться в апреле-мае следующего года, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал он в среду на гала-вечере журнала "НВ" "Мир в 2020 году".

Коболев добавил, что если Сенат США сегодня утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года – начале следующего.

Глава правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Теги: #коболев #газ #транзит
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