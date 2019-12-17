Экономика

18:41 17.12.2019

Секретариат Энергосообщества согласовал сертификацию оператора ГТС Украины

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Секретариат Энергосообщества согласовал сертификацию оператора ГТС Украины

Секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы страны, говорится в сообщении секретариата.

Согласно сообщению, окончательное подтверждение сертификации ОГТСУ со стороны украинского регулятора НКРЭКУ будет принято после вступления в силу соглашений о покупке акций и правами на экономическое управление оператором от АО "Укртрансгаз" к ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Секретариат также обращает внимание на необходимость принятия Украиной решений, которые должны обеспечить финансовую жизнеспособность нового системного оператора в связи с имеющейся проблемой несанкционированных отборов и платежных обязательств на рынке.

В свою очередь НАК "Нафтогаз Украины" отмечает, что процесс отделения Оператора ГТС вышел на финишную прямую. В частности, сформированы все необходимые предпосылки для вынесения окончательного решения НКРЭКУ по сертификации ОГТСУ и рассмотрения и утверждения соответствующих тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС.

"Это очень важный шаг к завершению анбандлинга. Украина в очередной раз продемонстрировала, что выполняет свои обязательства. Я уверен, что новый оператор украинской ГТС уже с 1 января 2020 года успешно начнет деятельность вне группы "Нафтогаз", – приводятся в сообщении НАК слова его главы Андрея Коболева.

Коболев на своей странице в "Фейсбук" также подчеркнул, что принятое решение является важным для запланированных на 19 декабря трехсторонних переговоров в Берлине, поскольку российская сторона уже не сможет подвергнуть сомнению способность Украины быстро завершить анбандлинг и перейти на европейские правила работы.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором газотранспортной системы будет ОГТСУ, которое является 100% "дочкой" "Укртрансгаза". Правительство определило, что ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин уже передал в управление Министерству финансов.

Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Теги: #гтс #энергосообщество
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