Экономика

18:34 17.12.2019

Заседание Совета НБУ во вторник прошло с нарушением регламента

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Заседание Совета НБУ во вторник прошло с нарушением регламента

Заседание Совета Национального банка Украины (НБУ) во вторник прошло с нарушением регламента, написал член Совета Виктор Козюк на своей странице в Facebook.

"Сегодняшнее заседания, как и прошлое, состоялось с нарушением регламента. Проекты решений не содержали оценки деятельности правления. Проект решения был взят за основу, дальше рекомендации были взяты за основу, дальше рекомендации были проголосованы в целом, а дальше в проект решения был включен вопрос о признании неудовлетворительным влияния монетарной политики на социально-экономическое развитие. Интереснее всего то, что, как оказалось, о наличии наперед заготовленного пункта с негативной оценкой знали отдельные члены Совета", – отметил Козюк.

Он также добавил, что одобрение окончательного решения Совета состоялось "не с первого, а с очередного голосования".

"Это указывает на то, что Совет как коллегиальный орган подменен большинством, которое игнорирует процедуры, которое не привлекает Совет как коллегиальный орган к обсуждению вопросов порядка дня. Это уже второй раз, когда проекты решений не обсуждаются, а политически чувствительные пункты готовятся втайне от отдельных членов Совета и потом пропихиваются в текст окончательного решения", – написал Козюк.

"Совет НБУ оказывается втянутым в политическое противостояние, отдельные рекомендации имеют лоббистский характер, тональность обсуждения и тональность (и масштаб) рекомендаций не соответствуют тональности оценок. А поэтому следующие решения, скорее всего, будут допускать повышение градуса негатива и процедурной манипулятивной дерзости", – полагает член Совета.

Как отметил в Twitter глава НБУ Яков Смолий, который также входит в состав Совета, это уже вторая негативная оценка политики центробанка со стороны этого органа за последние две недели.

"Уже второй раз за две недели часть Совета НБУ продуцирует негативную оценку политики НБУ, что становится не только сюрпризом для другой части Совета, но и противоречит экономической логике. Какое странное созвучие с лозунгами митингами под стенами НБУ, которые звучат для дискредитации НБУ и наших реформ", – написал Смолий.

Теги: #нбу #смолий #козюк
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