Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в двух госбанках

Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке (оба – Киев).

Как сообщается в отчете НБУ о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора во вторник, 60% портфеля государственных банков составляют кредиты 20 известных частных бизнес-групп. Эти кредиты имеют плохое качество и формируют 81% всех неработающих кредитов Ощадбанка и Укрэксимбанка. При этом Ощадбанк и Укрэксимбанк до настоящего времени не смогли урегулировать проблемную задолженность. Уровень корпоративных NPL снизился до 56,8% и все еще существенно превышает показатель частных банков и банков с иностранным капиталом, кроме российских (13,4%).

НБУ сообщает, что новые кредиты указанных банков преимущественно приемлемого качества, однако их кредитная политика должна быть более взвешенной. Банки должны осуществлять эффективную стратегию и придерживаться ее.