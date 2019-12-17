НБУ оценивает потребность в капитале Ощадбанка и Укрэксимбанка в 23,3-45,8 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает потребность в капитале государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка (оба - Киев) по итогам стресс-теста в 23,3 млрд грн - в базовом и 45,8 млрд грн - в неблагоприятном сценарии, сообщается в отчете НБУ о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора во вторник.

Как отмечается в отчете, в портфелях Ощадбанка и Укрэксимбанка преобладают низкомаржинальные ценные бумаги и корпоративные кредиты, значительная часть которых - неработающие. Вследствие низкой процентной маржи и высоких административных расходов банки не способны стабильно генерировать капитал, говорится в документе.