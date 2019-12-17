Экономика

12:56 17.12.2019

SCM опровергает контроль над активам в Крыму

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SCM опровергает контроль над активам в Крыму

Группа СКМ (SCM) Рината Ахметова опровергает свою причастность к контролю над активами, расположенными в аннексированном Крыму, утверждается в заявлении группы во вторник.

"В настоящий момент SCM не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма. Любые предположения или слухи о том, что SCM по-прежнему управляет какими-либо активами в Крыму, не соответствуют действительности. Все имущественные действия с активами SCM в Крыму (продажа, выставление на аукционы, др.) мы считаем незаконными и несоответствующими международному праву", - сообщила SCM.

Компания добавила, что продолжает принимать все меры для защиты своего права собственности в международных судебных и арбитражных органах.

В заявлении подчеркивается, что после аннексии Крыма активы SCM были "национализированы" местной властью, а на объекты недвижимости введены так называемые "временные администрации". В частности, речь идет о "Новый Кучук-Кой" и ДОЛ "Берег" (3 марта 2017 года).

"Отдельно мы подчеркиваем, что с момента введения так называемой "временной администрации" в ДОЛ "Берег" компания полностью потеряла контроль над активом. "ЭСТА Холдинг" не управляет активом, не контролирует его и не имеет никакого отношения к его текущей деятельности. Актив также не учитывается в финансовой отчетности "ЭСТА Холдинг" по МСФО", - отметили в SCM.

Кроме того, в компании добавили, что пансионат "Ай-Даниль" не входил до аннексии полуострова в состав бизнесов SCM и не входит в SCM сейчас.

Группа СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

Теги: #крым #ахметов #scm
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