Netflix обнародовал новые данные о подписчиках и выручке за пределами США

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. опубликовал новые детальные данные о подписчиках и выручке за пределами США, стремясь заострить внимание аналитиков и инвесторов Уолл-стрит на росте компании на других рынках.

Количество подписчиков Netflix в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, объединенных в одну группу, выросло более чем вдвое с начала 2017 года, при этом данная группа является для Netflix крупнейшей за пределами США. Число подписчиков в Латинской Америке также существенно выросло, в то время как на долю Азии по-прежнему приходится незначительная часть бизнеса компании.

В целом количество подписчиков Netflix в мире насчитывает 158,3 млн человек.

Рост числа пользователей сервиса в США долгое время был ключевым фактором для Уолл-стрит и основным драйвером роста акций компании, пишет The Wall Street Journal. Но в последнее время он стал замедляться: компания столкнулась с усилившейся конкуренцией, когда на рынок начали выходить новые стриминговые сервисы.

Акции Netflix снизились на 16% с середины июля, когда компания опубликовала отчетность за второй квартал, сообщив о первом снижении числа подписчиков в США почти за десятилетие.

В рамка новой схемы финансовой отчетности Netflix объединила показатели в США и Канаде. В квартале, завершившемся 30 сентября, общее число подписчиков в этих странах выросло на 613 тыс. и составило 67 млн. В отчетности за аналогичной период, которая была опубликована в октябре, говорилось, что количество подписчиков в США увеличилось на 520 тыс., до около 60 млн.

Количество подписчиков Netflix в Европе, Африке и на Ближнем Востоке составляло 47,4 млн по состоянию на 30 сентября по сравнению с 19,7 млн по состоянию на 31 марта 2017 года. Таким образом, показатель за этот период вырос на 140%. При этом выручка увеличилась почти в три раза, до $4 млрд.

Число подписчиков в Латинской Америке за аналогичный период выросло почти вдвое - до 29,4 млн с 15,4 млн, выручка увеличилась более чем в два раза, до $2 млрд.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе компания увеличила количество подписчиков более чем втрое - до 14,5 млн против 4,7 млн, выручка выросла до $1 млрд с $116 млрд.