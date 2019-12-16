"Киевгорстрой" обратится в международные суды для защиты инвестиций от действий крымских чиновников и судей

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (КГС) обратится в международные суды для защиты своих инвестиций от неправомерных действий крымских чиновников и судей, заявил президент КГС Игорь Кушнир.

"Мы убедились, что местные структуры откровенно игнорируют заявления властей о сохранности имущества и инвестиций. С правовой точки зрения, для бизнеса, инвесторов Крым - это джунгли, и существующая вертикаль власти на территории Крыма не работает. Единственный выход, который мы видим – это международные суды и огласка ситуации", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кушнир пояснил, что речь идет о планомерных действиях ряда крымских должностных лиц, судей и правоохранительных органов, которые привели к тому, что КГС потерял свои активы и инвестиционные проекты, которыми компания владела на территории полуострова до 2014 года.

"Имущество КГС на территории Крыма было фактически украдено бывшим долевым участником застройки с микроскопической долей (менее 0,1%) – юрлицом РФ, которое путем многократных подделок документов и проведения транзакций через оффшорные схемы получило контроль над нашими объектами... Мы оцениваем наши потери от этой аферы примерно в 150 млн грн", - сказал президент компании.

По его словам, первоначально КГС обратился к адвокатской коллегии, которая усилиями крымских специалистов частично зарегистрировала застройку за холдингом и оспорила в местных крымских судах украденные права. "Энтузиазм судей со временем погас. Я не исключаю, это произошло под давлением местной власти", - констатировал Кушнир.

Он уточнил, что речь идет о двух крымских судах – Симферопольском и Ялтинском, судьи которых до 2014 года были судьями украинских судов.

"Местные судьи, которые присягали Украине, после 2014 года принесли присягу РФ, поэтому было бы наивно ожидать, что они будут чтить какой бы то ни было закон. Мы не будем молчать о том, что сегодняшние крымские власти покрывают мошенников и, возможно, состоят с ними в доле", - заявил президент КГС.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 21 августа 2019 года являлся Киевский городской совет (80%).



Полностью интервью с президентом ХК "Киевгорстрой" Кушниром читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua