Экономика

18:44 16.12.2019

"Киевгорстрой" обратится в международные суды для защиты инвестиций от действий крымских чиновников и судей

2 мин читать
"Киевгорстрой" обратится в международные суды для защиты инвестиций от действий крымских чиновников и судей

 ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (КГС) обратится в международные суды для защиты своих инвестиций от неправомерных действий крымских чиновников и судей, заявил президент КГС Игорь Кушнир.

"Мы убедились, что местные структуры откровенно игнорируют заявления властей о сохранности имущества и инвестиций. С правовой точки зрения, для бизнеса, инвесторов Крым - это джунгли, и существующая вертикаль власти на территории Крыма не работает. Единственный выход, который мы видим – это международные суды и огласка ситуации", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кушнир пояснил, что речь идет о планомерных действиях ряда крымских должностных лиц, судей и правоохранительных органов, которые привели к тому, что КГС потерял свои активы и инвестиционные проекты, которыми компания владела на территории полуострова до 2014 года.

"Имущество КГС на территории Крыма было фактически украдено бывшим долевым участником застройки с микроскопической долей (менее 0,1%) – юрлицом РФ, которое путем многократных подделок документов и проведения транзакций через оффшорные схемы получило контроль над нашими объектами... Мы оцениваем наши потери от этой аферы примерно в 150 млн грн", - сказал президент компании.

По его словам, первоначально КГС обратился к адвокатской коллегии, которая усилиями крымских специалистов частично зарегистрировала застройку за холдингом и оспорила в местных крымских судах украденные права. "Энтузиазм судей со временем погас. Я не исключаю, это произошло под давлением местной власти", - констатировал Кушнир.

Он уточнил, что речь идет о двух крымских судах – Симферопольском и Ялтинском, судьи которых до 2014 года были судьями украинских судов.

"Местные судьи, которые присягали Украине, после 2014 года принесли присягу РФ, поэтому было бы наивно ожидать, что они будут чтить какой бы то ни было закон. Мы не будем молчать о том, что сегодняшние крымские власти покрывают мошенников и, возможно, состоят с ними в доле", - заявил президент КГС.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 21 августа 2019 года являлся Киевский городской совет (80%).


Полностью интервью с президентом ХК "Киевгорстрой" Кушниром читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

 

Теги: #кушнир #киевгорстрой
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 16.12.2019
"Киевгорстрой" планирует к концу января-2020 сдать в эксплуатацию 5 ЖК компании "Укрбуд"

"Киевгорстрой" планирует к концу января-2020 сдать в эксплуатацию 5 ЖК компании "Укрбуд"

13:35 16.12.2019
Президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир: Компания будет защищать свои активы в Крыму от крымских чиновников в международных судах

Президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир: Компания будет защищать свои активы в Крыму от крымских чиновников в международных судах

10:32 13.12.2019
"Киевгорстрой" подтвердил намерения достроить все объекты "Укрбуда"

"Киевгорстрой" подтвердил намерения достроить все объекты "Укрбуда"

14:55 21.08.2019
Главой набсовета "Киевгорстроя" переизбран замглавы КГГА Владимир Слончак, президентом – Игорь Кушнир

Главой набсовета "Киевгорстроя" переизбран замглавы КГГА Владимир Слончак, президентом – Игорь Кушнир

18:43 26.03.2019
"Киевгорстрой" осуществил реконструкцию корпоративной клиники "Медбуд"

"Киевгорстрой" осуществил реконструкцию корпоративной клиники "Медбуд"

17:11 11.12.2018
Кличко назначил своим заместителем главу набсовета "Киевгорстроя"

Кличко назначил своим заместителем главу набсовета "Киевгорстроя"

04:33 02.12.2018
В Соломенском районе на пожаре в жилом доме погибла женщина

В Соломенском районе на пожаре в жилом доме погибла женщина

11:47 03.05.2018
"Киевгорстрой" выплатит акционерам 28,5 млн грн дивидендов за 2017г

"Киевгорстрой" выплатит акционерам 28,5 млн грн дивидендов за 2017г

12:06 13.04.2018
"Киевгорстрой" связывает ночной обстрел офиса с нечестной конкуренцией

"Киевгорстрой" связывает ночной обстрел офиса с нечестной конкуренцией

11:03 13.04.2018
Полиция квалифицировала обстрел "Киевгорстроя" из гранатомета как "хулиганство"

Полиция квалифицировала обстрел "Киевгорстроя" из гранатомета как "хулиганство"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Укрепление гривни в целом позитивно для экономики, но краткосрочно может негативно влиять на отдельные сегменты – встреча НБУ с Кабмином

JKX подает заявку на принудительное взыскание $12 млн с Украины

Правоохранители провели обыски на 6 шахтах "Львовуголь" из-за трудовой эксплуатации шахтеров

"Нафтогаз" отрицает достижение договоренностей с РФ по транзиту, переговоры продолжаются

Законопроект Кабмина по банкам по программе с МВФ требует кардинальной переработки – замглавы комитета Рады Дубинский

ПОСЛЕДНЕЕ

Укрепление гривни в целом позитивно для экономики, но краткосрочно может негативно влиять на отдельные сегменты – встреча НБУ с Кабмином

Предложение о передаче объектов ВИЭ в госсобственность – это национализация, инвесторы пойдут в суды – глава УВЭА

JKX подает заявку на принудительное взыскание $12 млн с Украины

Разработчики законопроекта о легализации игорки попали в ловушку - президент лотерейного оператора

SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

УКУ привлек средства меценатов на 100 стипендий студентам и преподавателям

Правоохранители провели обыски на 6 шахтах "Львовуголь" из-за трудовой эксплуатации шахтеров

"Нафтогаз" отрицает достижение договоренностей с РФ по транзиту, переговоры продолжаются

Бюджет ЕС потеряет от Brexit до 60 млрд евро выпадающих доходов

JPMorgan проверяет расходы сотрудников на поездки с помощью искусственного интеллекта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА