Предложение о передаче объектов ВИЭ в госсобственность – это национализация, инвесторы пойдут в суды – глава УВЭА

Предложение НКРЭКУ о предоставлении инвесторам возобновляемых источников энергии (ВИЭ) права передавать их в государственную собственность – это национализация, считает глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

"Мы были очень удивлены такой позиции регулятора. Он фактически предлагает национализировать солнечные и ветровые станции, которые еще не достроены. Не могу говорить о том, что это предлагается на добровольной основе. Там нет слова "добровольно", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во время бизнес-форума "Экотрансформация-2019" в Киеве в понедельник.

По его словам, если это предложение действительно будет поддержано правительством и парламентом, то такие действия повлекут за собой судебные иски против Украины со стороны инвесторов.

"Это открытое нарушение и действующего законодательства, и прав инвесторов", – заявил Конеченков.

Он также отметил, что совершенно непонятно, за какие средства будут возмещать инвесторам их вложения.

Что касается законопроекта о реструктуризации договоров по возобновляемой энергетике (законопроект №2543), Андрей Конеченков отметил, что инвесторы в очередной раз обратятся к президенту и премьеру Украины, а также главе профильного комитета Рады с информацией о сложившейся ситуации.

"Сегодня как раз заканчиваем сбор подписей под письмом, чтобы не заморозить эту ситуацию. Мы готовы идти на компромисс, на добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов, готовы к диалогу и надеемся, что власть нас все-таки услышит", – сказал он.

По его словам, сейчас 90% участников рынка – как солнечной, так и ветровой генерации – имеют консолидированную позицию. "Все эти проблемы нас объединили", – подчеркнул глава УВЭА.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в своем письме от 13 декабря к профильному комитету Рады предложила предоставить инвесторам право на передачу объектом ВИЭ в государственную собственность с выплатой возмещения потерь. Также НКРЭКУ выступила категорически против законопроекта о реструктуризации "зеленого" тарифа (№2543).