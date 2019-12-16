Экономика

15:51 16.12.2019

SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

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SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

Авиакомпания SkyUp Airlines в рамках летней навигации в марте-июне 2020 года запустит рейсы из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба – Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль).

Как сообщила пресс-служба компании, в частности, рейсы из Харькова в Батуми стартуют 29 мая 2020 года. Они будут осуществляться по вторникам и пятницам. Стоимость билета – от 1,9 тыс. грн в одну сторону без багажа.

Рейсы из Харькова в Бургас запланированы с 2 июня 2020 года. Они будут осуществляться по вторникам. Стоимость билета – от 1,6 тыс. грн в одну сторону без багажа.

Рейсы из Харькова в Тель-Авив стартуют с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета – от 2,4 тыс. грн в одну сторону без багажа.

Рейсы из Харькова в Тбилиси запланированы также с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Стоимость билета – от 1,8 тыс. грн в одну сторону без багажа.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) пополнила свой флот десятым самолетом – среднемагистральным Boeing 737-900 ER. Помимо этого, SkyUp имеет шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

Теги: #skyup #грузия #авиарейсы #харьков
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