Правоохранители провели обыски на 6 шахтах "Львовуголь" из-за трудовой эксплуатации шахтеров

Правоохранители Львовской области зафиксировали факты использования труда шахтеров в личных целях руководства шахт ГП "Львовуголь", сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Установлено, что несколько руководителей шахт ГП "Львовуголь" не по назначению использовали труд подчиненных. Зафиксировано несколько эпизодов противоправных действий служащих, которые к схеме привлекали работников, с которыми находятся в родственных или доверчивых отношениях", - говорится в сообщении.

Так, руководитель шахты на протяжении нескольких месяцев привлекал 5 человек к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене, в то время, когда шахтеры должны были выполнять работы на шахте.

Также выяснилось, что отдельные сотрудники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые - систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия, а некоторые - изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажу на оборудовании, подключенной к электросети шахты. Однако согласно табелям учета рабочего времени, шахтеры якобы работали под землей.

"В настоящее время на 6 шахтах произошли обыски, устанавливается причастность к злоупотреблениям руководителей всех звеньев шахтных предприятий", - отметили в прокуратуре.

Спецоперацию проводили следовали областного управления Нацполиции в сопровождении сотрудников СБУ Львовской области и под процессуальным руководством прокуратуры.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство, предусмотренное ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).