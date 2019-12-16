"Нафтогаз" отрицает достижение договоренностей с РФ по транзиту, переговоры продолжаются

НАК "Нафтогаз Украины" отрицает достижение каких-либо транзитных договоренностей с российской стороной по транзиту газа по состоянию на сегодня, говорится в сообщении компании в понедельник.

"Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", – отмечает украинская газовая монополия в пресс-релизе на сайте.

"Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии", – заявляет "Нафтогаз".

НАК просит журналистов быть внимательными, проверять информацию и обращаться в компанию за подтверждением и официальными комментариями.

"Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. Но как бы ни манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них", – добавил "Нафтогаз" в сообщении в Facebook.

Как сообщалось, в пятницу, 13 декабря, в Вене прошел очередной раунд переговоров между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", по итогам которого ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.

В то же время исполнительный директор НАК Юрий Витренко отметил, что стороны договорились продолжить обсуждение вариантов продолжения транзита природного газа после 2019 года. "Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", - написал он на своей странице в Facebook.