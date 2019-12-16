Экономика

14:50 16.12.2019

Бюджет ЕС потеряет от Brexit до 60 млрд евро выпадающих доходов

2 мин читать
Бюджет ЕС потеряет от Brexit до 60 млрд евро выпадающих доходов

Потери европейского бюджета в связи с выходом Великобритании из Европейского союза составят 50-60 млрд евро, сообщил Яри Луото, заместитель госсекретаря по делам ЕС в Финляндии, председательствующей в союзе.

"Мы подготовили бюджет с учетом того, что когда Великобритания покинет ЕС, сократится его доходная часть. Общий эффект выхода Великобритании составит примерно 50-60 млрд евро, тогда как общий бюджет на семь лет составляет 1080 млрд евро", - сказал Луото на семинаре, посвященном отношениям ЕС и России.

По его словам, общий эффект будет не слишком значительным в сравнении с величиной экономики Великобритании.

"Предлагаемый объем бюджета на 2021-2027 годы примерно тот же, что и на предыдущие семь лет, даже предполагается незначительное увеличение, можно сказать, что мы справляемся с выходом Великобритании. Однако все зависит от отношений в будущем и того, какое торговое соглашение будет заключено", - добавил заместитель госсекретаря.

По его словам, информация о том, что по итогам последних выборов консерваторы получают абсолютное большинство в Великобритании, вызвала в Евросоюзе облегчение.

"Наконец-то мы понимаем, куда движемся, что Brexit состоится в конце января следующего года, что не будет дальнейших переговоров по отсрочке", - сказал Луото.

Он отметил, что в ходе председательства Финляндии в ЕС началась подготовка к переговорам, которые начнутся в начале следующего года, предположительно 1 февраля, о будущем отношений Великобритании и ЕС.

"Несмотря на выход Великобритании, мы понимаем, что существует необходимость сохранить очень близкие отношения, в том числе в торговле, вопросах безопасности и обороны, соблюдения прав граждан как Великобритании, так и ЕС", - сказал он.

Досрочные парламентские выборы состоялись 12 декабря в Великобритании. Окончательные результаты выборов, опубликованные вечером 13 декабря, показывают, что консерваторы получили 365 мест (на 57 больше, чем было), а финишировавшие на втором месте лейбористы - только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах).

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что убедительная победа консерваторов на выборах ясно показала, что британцы выступают за Brexit, и теперь необходимо завершить этот процесс.

Теги: #великобритания #ес #brexit
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:03 16.12.2019
Консерваторы обеспечили себе самое значительное большинство в парламенте Великобритании со времен Тэтчер

Консерваторы обеспечили себе самое значительное большинство в парламенте Великобритании со времен Тэтчер

09:57 16.12.2019
ЕС ждет от следующей конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

ЕС ждет от следующей конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

17:26 15.12.2019
ЕС ждет от следующей Международной конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

ЕС ждет от следующей Международной конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

17:26 15.12.2019
ЕС ждет от следующей Международной конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

ЕС ждет от следующей Международной конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

15:30 14.12.2019
Глава дипломатии ЕС признает исходящую от России угрозу

Глава дипломатии ЕС признает исходящую от России угрозу

11:09 14.12.2019
Гончарук поздравил Джонсона с победой на выборах, ожидает укрепления сотрудничества между Украиной и Великобританией

Гончарук поздравил Джонсона с победой на выборах, ожидает укрепления сотрудничества между Украиной и Великобританией

17:39 13.12.2019
Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

16:54 13.12.2019
Первый министр Шотландии подтвердила планы провести новый референдум о независимости

Первый министр Шотландии подтвердила планы провести новый референдум о независимости

15:04 13.12.2019
Верховный суд Великобритании отложил решение по спору с РФ по еврооблигациям на $3 млрд

Верховный суд Великобритании отложил решение по спору с РФ по еврооблигациям на $3 млрд

11:36 13.12.2019
ЕС запустил в Украине проект в поддержку развития системы общественного здоровья и реформы службы крови

ЕС запустил в Украине проект в поддержку развития системы общественного здоровья и реформы службы крови

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители провели обыски на 6 шахтах "Львовуголь" из-за трудовой эксплуатации шахтеров

"Нафтогаз" отрицает достижение договоренностей с РФ по транзиту, переговоры продолжаются

Законопроект Кабмина по банкам по программе с МВФ требует кардинальной переработки – замглавы комитета Рады Дубинский

Правительство в ближайшие дни представит карту инфраструктурных инвестпроектов

Украина по итогам 2019г снизит выплавку стали на 3% - прогноз

ПОСЛЕДНЕЕ

SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

УКУ привлек средства меценатов на 100 стипендий студентам и преподавателям

Правоохранители провели обыски на 6 шахтах "Львовуголь" из-за трудовой эксплуатации шахтеров

"Нафтогаз" отрицает достижение договоренностей с РФ по транзиту, переговоры продолжаются

JPMorgan проверяет расходы сотрудников на поездки с помощью искусственного интеллекта

"Киевгорстрой" планирует к концу января-2020 сдать в эксплуатацию 5 ЖК компании "Укрбуд"

Проект Генерального плана Киева предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет

Санкции США не смогут остановить строительство "Северного потока 2" - Bloomberg

"Газпром" нанял подрядчика для нотариально заверенного перевода на украинский

Законопроект Кабмина по банкам по программе с МВФ требует кардинальной переработки – замглавы комитета Рады Дубинский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА