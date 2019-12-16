Экономика

13:43 16.12.2019

"Киевгорстрой" планирует к концу января-2020 сдать в эксплуатацию 5 ЖК компании "Укрбуд"

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"Киевгорстрой" планирует к концу января-2020 сдать в эксплуатацию 5 ЖК компании "Укрбуд"

 ООО "Укрбуд Девелопмент" начало процесс передачи ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (оба – Киев) всех своих незавершенных проектов строительства жилых комплексов (всего 25 объектов), к концу января 2020 года планируется ввести в эксплуатацию пять из них, сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"Это не быстрый процесс. Мы будем делать все, чтобы получить все правоустанавливающие документы, чтобы иметь возможность расходовать денежные средства на строительство этих объектов. На сегодня есть пять объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в ближайшее время. Мы ими уже занимаемся", - заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Кушнир, в частности, уточнил, что к концу января 2020 года планируется сдать такие объекты, как ЖК "Харьковский", "Новомостицкая", "Пектораль", "Солнечная Ривьера" и "Гармония". Все другие объекты в настоящее время остановлены.

По его словам, процесс передачи всех объектов "Укрбуда" займет от трех до шести месяцев в зависимости от каждого отдельного ЖК. При этом сроки и порядок сдачи объектов будут изменены.

"Мы уже решили, каким образом будут передаваться площадки, мы уже видим количество квартир. Могу заверить: двойных продаж не было. Механизм передачи проданных и непроданных квартир на данный момент находится в разработке и на изучении юристов", - добавил президент "Киевгорстроя".

Проект по достройке объектов "Укрбуда", по его словам, будет финансироваться за счет собственных средств "Киевгорстроя", в том числе за счет накопившейся нераспределенной прибыли компании. Кроме того, планируется привлекать банковское заимствование. В то же время Кушнир подтвердил, что компания рассчитывает на содействие госорганов, в частности, Кабмина и Киевгоргосадминистрации. Тем не менее, как он подчеркнул, речь идет о нефинансовой помощи.

"То, что мы видим сейчас, половина объектов "Укрбуда" – "минусовые" (имеют отрицательный баланс), а за счет остальных можно достраивать те, которые не достроены. Общее сальдо прибыльности этого проекта – около 3-4 млн грн в плюсе", - сказал он.

Он объяснил, что все непроданные квартиры будут переданы "Киевгорстрою" вместе с площадками, а те, которые были проданы, вероятне всего, будут перезаключаться в трехстороннем формате.

Планируется, что на все объекты "Укрбуда" зайдут генподрядчики, входящие в ХК "Киевгорстрой"

В то же время, как сообщил гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода, часть компаний корпорации "Укрбуд", занимавшиеся жилым строительством, могут войти в состав "Киевгорстроя".

"Наша основная задача – достроить проекты. "Киевгорстрою" перейдут все площадки "Укрбуда", на которых еще не велось строительство. За счет развития новых проектов на площадках "Укрбуда" будет покрыт денежный дефицит (на достройку – ИФ), который сейчас есть", - сказал он.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Ранее со ссылкой на Кушнира сообщалось, что в 2018 году застройщик планировал увеличить объем ввода в эксплуатацию жилья на 50% по сравнению с 2017 годом – до 450 тыс. кв. м (в 2017 году сдано более 300 тыс. кв. м).

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 16 декабря 2019 года являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.

Теги: #кушнир #укрбуд #киевгорстрой
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