"Газпром" нанял подрядчика для нотариально заверенного перевода на украинский

"Газпром" на фоне переговорного процесса с киевскими партнерами о перспективах продолжения транспорта газа с 2020 года нанял подрядчика для нотариально заверенного перевода документов с русского языка на украинский.

Компания группы "Газпром" ООО "Газпром экспо" сообщила о заключении с "единственным подрядчиком" контракта на "Оказание услуг по осуществлению нотариально заверенного письменного перевода с русского языка на украинский язык" на сумму 197 тыс. рублей. В договоре оговорен очень быстрый срок оказания услуг - с 10 по 12 декабря 2019 года.

Как сообщалось, в настоящее время российская и украинская сторона проводят интенсивные переговоры о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года.