Экономика

12:04 16.12.2019

"Газпром" нанял подрядчика для нотариально заверенного перевода на украинский

1 мин читать
"Газпром" нанял подрядчика для нотариально заверенного перевода на украинский

"Газпром" на фоне переговорного процесса с киевскими партнерами о перспективах продолжения транспорта газа с 2020 года нанял подрядчика для нотариально заверенного перевода документов с русского языка на украинский.

Компания группы "Газпром" ООО "Газпром экспо" сообщила о заключении с "единственным подрядчиком" контракта на "Оказание услуг по осуществлению нотариально заверенного письменного перевода с русского языка на украинский язык" на сумму 197 тыс. рублей. В договоре оговорен очень быстрый срок оказания услуг - с 10 по 12 декабря 2019 года.

Как сообщалось, в настоящее время российская и украинская сторона проводят интенсивные переговоры о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года.

Теги: #газ #переговоры #газпром #перевод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 16.12.2019
Украина за 1,5 месяца отопительного сезона использовала 2 млрд куб. м запасов из ПХГ

Украина за 1,5 месяца отопительного сезона использовала 2 млрд куб. м запасов из ПХГ

19:29 13.12.2019
"Нафтогаз" в январе-2020 снизит цену на газ для промышленности на 6-6,2%

"Нафтогаз" в январе-2020 снизит цену на газ для промышленности на 6-6,2%

17:52 13.12.2019
Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту, о согласованном варианте говорить рано - Витренко

Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту, о согласованном варианте говорить рано - Витренко

15:08 13.12.2019
"Нафтогаз" в 2020г планирует создать биржу для торговли газом

"Нафтогаз" в 2020г планирует создать биржу для торговли газом

14:52 13.12.2019
Представители "Нафтогаза" и ОГТСУ проводят двухсторонние консультации с "Газпромом" в Вене

Представители "Нафтогаза" и ОГТСУ проводят двухсторонние консультации с "Газпромом" в Вене

14:30 13.12.2019
Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов: Мы не отказываемся от бурения, но будем вкладываться в экономически эффективные проекты

Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов: Мы не отказываемся от бурения, но будем вкладываться в экономически эффективные проекты

14:12 13.12.2019
"Нафтогаз" с 1 января предложит промпотребителям покупать газ по 25%-ной предоплате – топ-менеджер НАК

"Нафтогаз" с 1 января предложит промпотребителям покупать газ по 25%-ной предоплате – топ-менеджер НАК

13:11 13.12.2019
"Укргазвыдобування" в 2019г сохранит добычу товарного газа на прошлогоднем уровне – топ-менеджер "Нафтогаза"

"Укргазвыдобування" в 2019г сохранит добычу товарного газа на прошлогоднем уровне – топ-менеджер "Нафтогаза"

11:35 13.12.2019
Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

05:33 13.12.2019
Талибы должны ответить на стремление афганцев к миру - спецпредставитель США

Талибы должны ответить на стремление афганцев к миру - спецпредставитель США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроект Кабмина по банкам по программе с МВФ требует кардинальной переработки – замглавы комитета Рады Дубинский

Правительство в ближайшие дни представит карту инфраструктурных инвестпроектов

Украина по итогам 2019г снизит выплавку стали на 3% - прогноз

"Нафтогаз" в январе-2020 снизит цену на газ для промышленности на 6-6,2%

Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту, о согласованном варианте говорить рано - Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект Кабмина по банкам по программе с МВФ требует кардинальной переработки – замглавы комитета Рады Дубинский

Минэкономики прогнозирует реализацию 10 концессионных проектов в 2020г

Boeing остановит или сократит выпуск самолетов 737 MAX на фоне затягивания их возврата в эксплуатацию

Правительство в ближайшие дни представит карту инфраструктурных инвестпроектов

Украина по итогам 2019г снизит выплавку стали на 3% - прогноз

Китай сообщил о согласовании первой фазы торговой сделки с США

Бразильский банк развития продаст свою долю в Petrobras стоимостью $5,9 млрд

Гендиректором "ArcelorMittal Кривой Рог" назначен экс-менеджер "Интерпайпа"

Депутаты предлагают Раде снизить комиссию "Прозорро.Продажи" до 8,5 тыс. грн за лот

Союз птицеводов Украины с 1 января 2020г планирует начать мониторинг крупнейших производителей на использование антибиотиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА