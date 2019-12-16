Экономика

12:02 16.12.2019

Законопроект Кабмина по банкам по программе с МВФ требует кардинальной переработки – замглавы комитета Рады Дубинский

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Законопроект Кабмина по банкам по программе с МВФ требует кардинальной переработки – замглавы комитета Рады Дубинский

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не планирует рассматривать правительственный законопроект №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, принятие которого является prior action по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а намерен работать с альтернативным законопроектом, сообщил замглавы комитета Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

"Мы не планируем его рассматривать (№2571). Его нужно кардинально менять и подавать альтернативный к нему законопроект. Это, в принципе, позиция, обсужденная с главой комитета", – сказал депутат, курирующий в комитете банковское направление, агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Потому что этот законопроект, который внесен Кабинетом министром, он не просто противоречит логике, а противоречит, в принципе, правовой системе и Конституции", – считает Дубинский.

В частности, он подверг критике нормы законопроекта, которые требуют от судов принимать во внимание не законы, а субъективные суждения и расчеты Национального банка, не опираясь ни на какие другие источники.

"Он требует подменить нормы собственности, которые заложены в Конституции, решениями Национального банка и Фонда гарантирования вкладов", – утверждает замглавы комитета.

По его мнению, авторы этого законопроекта, если они работают в Нацбанке, должны быть оттуда уволены и им необходимо запретить работать в финансовой системе, так как заложенное в законопроекте регулирование правоотношений между кредиторами, вкладчиками, акционерами и банками является "полным правовым нигилизмом".

Как сообщалось, Кабмин 12 декабря зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным. Согласно ему, все текущие судебные дела по этим вопросам на стадии апелляции должны быть переданы на рассмотрение Большой палаты Верховного суда. Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

Документ, в случае принятия, также запретит в рамках обеспечения подобных исков останавливать действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также запрещать НБУ и его работникам совершать определенные действия.

Помимо того, законопроект содержит целый ряд поправок непосредственно по регулированию деятельности банков и требований к ним, наделяя Нацбанк дополнительным полномочиями, но в то же время отменяя норму об увеличении их минимального уставного капитала с 200 млн грн до 500 млн грн. В частности, НБУ сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Согласно законопроекту, банк обязан будет постоянно поддерживать уровень ликвидности и финансирования, достаточный для обеспечения своевременного и полного исполнения своих обязательств, и одновременно придерживаться минимальных значений нормативов ликвидности, установленных Нацбанком.

Помимо этого, документ детально уточняет порядок получения или увеличения существенного участия, а за нарушения его предлагается предусмотреть временное лишение такого собственника использования его права голоса и/или требовать отчуждения его акций банка Национальным банком.

Теги: #дубинский #комитет #рада #мвф
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