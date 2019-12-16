Минэкономики прогнозирует реализацию 10 концессионных проектов в 2020г

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает реализации 10 концессионных проектов по итогам 2020 года, сообщила замминистра Юлия Свириденко.

"У нас есть все шансы реализовать 10 таких проектов на протяжении следующего года", - сказала Свириденко в ходе посвященной государственно-частному партнерству конференции в Киеве в понедельник.

Она также напомнила, что в настоящее время в работе только два проекта - порты "Ольвия" и "Херсон".

Как сообщалось, о начале проведения конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрясли (морпорты "Ольвия" и "Херсон") правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.