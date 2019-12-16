Экономика

10:34 16.12.2019

Правительство в ближайшие дни представит карту инфраструктурных инвестпроектов

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Правительство в ближайшие дни представит карту инфраструктурных инвестпроектов

Правительство в ближайшие дни представит карту инфраструктурных инвестиционных проектов, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Впервые в Украине мы создали карту всех инфраструктурных проектов и Кабмин представит ее на днях", - сказал Милованов в ходе конференции, посвященной государственно-частному партнерству, в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что правительство намерено максимально содействовать развитию государственно-частному партнерству.

Теги: #инвестпроекты #милованов #кабмин
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