Украина за 1,5 месяца отопительного сезона использовала 2 млрд куб. м запасов из ПХГ

Украина с 1 ноября по 14 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 9.3% (на 2 млрд 15,69 млн куб. м) – до 19 млрд 767,99 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 14 декабря составил 66,28 млн куб. м при импорте 9,99 млн куб. м и внутренней добыче 56,47 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущий объем превышает показатель запасов 14 декабря 2018 года на 30,4%, 14 декабря 2017 года – на 27,7%, 14 декабря 2016 года – на 53,8%.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м). В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.