Экономика

20:16 13.12.2019

Украина по итогам 2019г снизит выплавку стали на 3% - прогноз

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Украина по итогам 2019г снизит выплавку стали на 3% - прогноз

Металлургические предприятия Украины по итогам текущего года, как ожидается, снизят выплавку стали на 3% по сравнению с предыдущим годом – до 20,5 млн тонн с 21,1 млн тонн.

В информационной справке объединения "Укрметаллургпром" в пятницу отмечается, что это наихудший показатель за весь период существования независимой Украины.

По уточненным данным "Укрметаллургпрома", в январе-ноябре произведено 55,26 млн тонн железорудного концентрата (104,6% к аналогичному периоду прошлого года), 28,45 млн тонн агломерата (98,2%), 19,29 млн тонн окатышей (98,7%), 9,29 млн тонн кокса валового (93,8%), 18,46 млн тонн чугуна (98,6%), 19,29 млн тонн стали (100,4%), 16,95 млн тонн проката (100,6%), 970 тыс. тонн трубной продукции (94,7%).

В ноябре произведено 1,39 млн тонн чугуна (87,5% к октябрю-2019), 1,33 млн тонн стали (84,9%), 1,24 млн тонн проката (86,4%).

По состоянию на 10 декабря 2019 года из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 15 из 21 доменной печи, 8 из 9 мартеновских печей, 10 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

В декабре ожидается производство чугуна на уровне 1,25 млн тонн, стали – 1,2 млн тонн, проката – 1,1 млн тонн.

Таким образом, 2019 год украинская металлургическая отрасль, по прогнозам, завершит следующим образом: чугун – 20 млн тонн, сталь – 20,5 млн тонн, прокат - 18 млн тонн.

Кроме того, в информсправке сообщается, что в ноябре на метпредприятия поставлено около 1,9 млн тонн железорудного сырья (89% относительно октября 2019 года). По импорту ЖРС не завозилось.

За 11 месяцев 2019 года на предприятия поступило около 25 млн тонн ЖРС (93% относительно аналогичного периода 2018 года). Экспорт ЖРС в ноябре составил около 3,34 млн тонн (102% относительно октября 2019 года), за 11 месяцев 2019 ода – 36,6 млн тонн (108% относительно аналогичного периода 2018 года).

В ноябре ломозаготовительные организации заготовили 199 тыс. тонн металлолома (78% относительно октября-2019). Весь объем поставлен на отечественные метпредприятия. На экспорт металлолом не поставлялся.

За 11 месяцев 2019 года из заготовленных 2834 тыс. тонн металлолома (84,5% относительно аналогичного периода 2018 года) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 2,793 млн тонн (92% относительно аналогичного периода 2018 года), экспортировано 41 тыс. тонн (13% относительно аналогичного периода 2018 года).

Теги: #выплавка #прогноз #сталь
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