"Нафтогаз" в январе-2020 снизит цену на газ для промышленности на 6-6,2%

НАК "Нафтогаз Украины" в январе 2020 года снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 6,2% (на 433,2 тыс. грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 6,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (здесь и далее с НДС).

Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 6% (на 469,2 грн) – до 7 тыс. 286,4 грн за 1 тыс. куб. м.

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.