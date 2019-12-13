Экономика

18:43 13.12.2019

Китай сообщил о согласовании первой фазы торговой сделки с США

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Китай сообщил о согласовании первой фазы торговой сделки с США

В Минкоммерции КНР сообщили, что согласовали с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары, сообщает в пятницу Bloomberg.

Согласно достигнутым договоренностям, Китай, в свою очередь увеличит импорт из США, а также из ряда других стран.

Агентство поясняет, что достигнутое соглашение состоит из девяти пунктов. В них говорится о спорных вопросах, касающихся таких тем, как защита интеллектуальной собственности, сельхозпродукция, финансы, спорные вопросы, связанные с валютой, траспарентность. Также фигурирует вопрос о наращивании торговли между сторонами и принципах решения споров в сфере торговли.

США и КНР при этом согласились как можно быстрее завершить решение оставшихся немногочисленных вопросов: речь идет, например, о юридической экспертизе текста и о его переводе. После этого соглашение будет подписано представителями США и Китая.

Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.

Трамп заявил в четверг, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения.

"Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Предложение Штатов о снижении действующих пошлин на китайские товары было сделано в последние примерно пять дней в рамках продолжающихся торговых переговоров, отмечают источники. По их словам, в ответ США требуют от Китая взять на себя четкие обязательства по закупке крупных объемов американской сельхозпродукции и других товаров, а также обязательства по защите прав американских компаний на интеллектуальную собственность и расширению доступа к рынку финансовых услуг КНР.

Предполагается, что невыполнение Китаем каких-либо из обязательств в рамках первого этапа потенциального соглашения приведет к подъему пошлин до прежних уровней, говорят источники.

Команды переговорщиков от США и КНР провели несколько раундов торговых переговоров с октября, и обе стороны неоднократно подтверждали, что рассчитывают на заключение сделки.

Теги: #китай
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