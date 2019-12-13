Экономика

18:42 13.12.2019

Бразильский банк развития продаст свою долю в Petrobras стоимостью $5,9 млрд

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Бразильский банк развития продаст свою долю в Petrobras стоимостью $5,9 млрд

Бразильский банк развития (BNDES) уведомил Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), что планирует продать свою долю в государственной нефтегазовой компании.

Банк, который владеет примерно 10% обыкновенных акций Petrobras, намерен продать их посредством вторичного размещения (SPO) в Бразилии и за рубежом, сообщается в пресс-релизе Petrobras.

BNDES начал процесс отбора консультантов для проведения сделки.

По состоянию на 30 ноября банку принадлежало более 734 млн обыкновенных акций Petrobras.

Стоимость доли составляет 24,1 млрд бразильских реалов ($5,9 млрд), и банк является вторым по величине держателем голосующих акций после федерального правительства, согласно данным агентства Bloomberg.

Акции Petrobras дешевеют на 3,5% на торгах в пятницу. Ранее в ходе торгов их цена опустилась на 4,1%, до 31,51 реала, продемонстрировав максимально сессионное снижение с 6 ноября. С начала 2019 года капитализация компании выросла на 24,7%.

Теги: #бразилия
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