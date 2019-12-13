Гендиректором "ArcelorMittal Кривой Рог" назначен экс-менеджер "Интерпайпа"

Генеральным директором ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) назначен итальянец Мауро Лонгобардо вместо Парамжит Калона.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в пятницу, нынешний гендиректор ArcelorMittal СНГ Парамжит Калон отработает до конца 2019 года, затем покинет группу.

При этом отмечается, что в корпорации тепло поблагодарили Калона за вклад в развитие компании за последние 11 лет работы, пожелали ему дальнейших успехов в карьере. При нем значительно расширилась инвестпрограмма украинского предприятия, реализован ряд ключевых проектов: установка ПУТ для ДП-9, модернизация ДП-6, обновленный комплекс коксовых батарей №№ 5, 6, построенные с нуля МНЛЗ, техперевооружение горно-обогатительного производства, реконструкция мелкосортного стана "250-4" и др. При активном участии Калона существенно ускорились темпы модернизации производства, значительно возросли объемы капитальных и операционных расходов АМКР.

В обращении к коллективу предприятия Калон отметил, что для него честью было руководить "ArcelorMittal Кривой Рог" в течение более пяти лет и ArcelorMittal СНГ в течение почти четырех лет. "Вместе мы достигли многого, выведя АМКР на устойчивое производство 6,5 млн тонн твердой стали и 11 млн тонн железорудного концентрата (ГОК и ШУ). Уверен: такой уровень производства сохранится и в будущем", - подчеркнул он.

При этом Калон сообщил, что пост гендиректора ArcelorMittal СНГ займет вице-президент ArcelorMittal Виджай Гойал – специалист более чем с 20-ним опытом работы, который в 2019 году занимался стратегическими проектами корпорации. В подчинении у него будет работать М.Лонгобардо, который вскоре, с 1 января 2020 года, официально возглавит АМКР.

Как уточнил Калон, как гендиректор сегмента В.Гойал будет руководить процессом дистанционно, из Люксембурга, а Мауро будет работать непосредственно в Кривом Роге.